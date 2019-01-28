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Batı Karadeniz'e yeni sağlık merkezi kazandırılacak: 'İhale süreci başladı'
Batı Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Akçakoca'da, Tarihi Yukarı Mahalle'de yer alan konak, restore edilerek sağlık merkezine dönüştürülecek
Batı Karadeniz'e yeni sağlık merkezi kazandırılacak: 'İhale süreci başladı'
28 Ocak 2019 - AA
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Düzce Üniversitesi ve Akçakoca Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan çalışmada, ilçenin en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve tarihi yapılarıyla ön plana çıkan Yukarı Mahalle'deki 160 tarihi evden biri, sağlık alanında yapılacak çalışmalara mekan olacak. 
Tarihi konak, yapılacak restorasyon çalışmalarının ardından akademisyenlerin sağlık araştırmalarına ışık tutacak. 

"Konak hem turizme hem de sağlık bilimine hizmet verecek" 

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi konağın sağlık alanında hizmet vermesi için gerekli çalışmaların başladığını söyledi.

Tarihi konağın sağlık merkezi olması için ihale sürecine girildiğini aktaran Yemenici, "Şu anda konağın sağlık merkezi olması için bütçe oluşturuldu ve ihale süreci başladı. İnşallah bir aksilik olmazsa şubat ayında ihalesi tamamlanacak. Yaza doğru binayı tamamlamış oluruz diye tahmin ediyorum. Bir aksilik olmazsa inşallah burası Düzce Üniversitesi'ne bağlı, sağlık alanında hizmet veren ve bitki özlerinin araştırılmasıyla ilgili bir merkez haline dönüşecek." diye konuştu.

Yemenici, konağın hem turizme hem de sağlık bilimine hizmet vermesi açıcından önemli bir değer olacağını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

saglik merkezi duzce universitesi cuneyt yemenici akcakoca

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