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Batman'a 10 branşta uzman doktor kadroları tahsis edildi
Batman merkez ve ilçelerdeki doktor eksiğinin giderilmesi amacıyla harekete geçen AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve İl Başkanı Av. Abdullah Akif Gür, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşme sonucunda il ve ilçelerine doktor kadrosu tahsis edildi.
Batman'a 10 branşta uzman doktor kadroları tahsis edildi
21 Ekim 2019 - İHA
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BATMAN  - Bazı branşlarda doktor ihtiyacı olduğu bilgisi üzerine zaman kaybetmeden Özdemir ile birlikte girişimlerde bulunduklarını kaydeden Başkan Gür, görüşmelerin olumlu sonuçlandığını dile getirdi. Gür, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir ile yaptığımız görüşmede durumu anlattık. Kendisi de talebimizi olumlu buldu ve görüşmeler sonucunda mecburi hizmet kurasında, Batman Bölge Hastanesi'ne romatoloji, tıbbi onkoloji, hematoloji, çocuk kardiyoloji, deri ve zührevi hastalıklar, fizik tedavi ve beyin cerrahi, Batman Kadın Doğum Hastanesi'ne perinatoloji Kozluk Devlet Hastanesi'ne anestezi ve Sason Devlet Hastanesi'ne de dahiliye uzman doktor kadroları tahsis edilmiştir. Batman'ımıza hayırlı olsun" dedi.
Öte yandan, tahsis edilen kadrolar nedeniyle önümüzdeki günlerde atamaların yapılacağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

batman fahrettin koca halil eldemir

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