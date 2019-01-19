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Batman'da 19 Mayıs Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı
Batman'da sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek ve birinci derece sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 19 Mayıs Sağlıklı Hayat Merkezinin açılışı yapıldı.
Batman'da 19 Mayıs Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı

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19 Ocak 2019 - AA
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Vali Hulusi Şahin, merkezin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, merkezde önleyici sağlık hizmetlerinin sunulacağını söyledi.

Merkezde tüm vatandaşlara hizmet verileceğini kaydeden Şahin, "Öncelikle kadınlarımız, gebe eğitiminden tutun meme kanserine kadar pek çok konuda hizmet alabilecek. Ayrıca okullarımıza çok ciddi hizmetler verilecek. Çok önemli ve güzel bir sağlık hizmeti. Hayırlı olsun." dedi.

Daha sonra merkezin açılışı yapıldı.

Merkezde doktor, diş hekimi, psikolog, diyetisyen, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı, röntgen teknisyeni, hemşire ve ebenin görev yapacağı, hizmetlerin ücretsiz verileceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

saglikli hayat merkezi batman

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