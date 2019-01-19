Batman'da 19 Mayıs Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı

ARŞİV
Vali Hulusi Şahin, merkezin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, merkezde önleyici sağlık hizmetlerinin sunulacağını söyledi.
Merkezde tüm vatandaşlara hizmet verileceğini kaydeden Şahin, "Öncelikle kadınlarımız, gebe eğitiminden tutun meme kanserine kadar pek çok konuda hizmet alabilecek. Ayrıca okullarımıza çok ciddi hizmetler verilecek. Çok önemli ve güzel bir sağlık hizmeti. Hayırlı olsun." dedi.
Daha sonra merkezin açılışı yapıldı.
Merkezde doktor, diş hekimi, psikolog, diyetisyen, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı, röntgen teknisyeni, hemşire ve ebenin görev yapacağı, hizmetlerin ücretsiz verileceği bildirildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|18/01-20/01
|İyi Klinisyenlik İçin İpuçları Toplantısı
|TIP EĞİTİMİ
|KIBR
|18/01-20/01
|TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 40. Kış Sempozyumu
|GÖZ...
|ESKİ
|07/02-09/02
|2. Hematolojil Nadir Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|07/02-09/02
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|08/02-09/02
|8. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA
|07/02-09/02
|Turk-Mus 4 Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|07/02-09/02
|TURK-MUS IV Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA