Batman'da bir hastanın kalbinden mandalina büyüklüğünde tümör çıkarıldı

BATMAN - Uzun süredir nefes darlığı şikayeti ile Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne başvuran 50 yaşındaki Gülşen Baksi'nin burada yapılan incelemelerinde, kalbini tıkayan tümör tespit edildi. Vakit kaybedilmeden ameliyata alınan Baksi'nin kalbi, operasyon sırasında durduruldu. Yapılan başarılı operasyon sonucu Baksi sağlığına kavuştu.

"Hayati risk vardı"

Ameliyatı yapan ekipten Op. Dr. Mehmet Karaçalılar, kalp tümörlerinin çok sık görülen bir tümör cinsi olmadığını söyledi. Op. Dr. Karaçalılar, "Bununla birlikte kalpte görünen tümörlerin çoğu iyi huylu olup, az bir kısmı kanser türünden kötü huyludur. İyi huylu kalp tümörlerinin büyük çoğunluğu myxsoma adını verdiğimiz tümörlerdir. Bunlar çoğunlukla sol kulakçıkta büyürler. İyi huylu tümür olsa bile bu kitleler, kalp kapakçıklarının ani tıkanmasına ya da tutundukları bölgeden kopup şah damarı ve diğer damarların tıkanmasına neden olarak hayati risk oluşturabilmektedir. Tanı konulmasının ardından hızla cerrahi işlem uygulanması kararını aldık. Hastamızda ani başlayan nefes darlığı şikayeti üzerine yapılan tetkiklerde sol kalp kulakçığını neredeyse tamamen dolduran kitle tespit edildi. Hastanın nefes darlığı şikayetinin ileri olması ve kitlenin çok büyük olup ani kalp durmasına sebebiyet verebilme riski yüksek olması nedeniyle hızlı bir şekilde ameliyata alındı. 2 buçuk saat süren ameliyatın yaklaşık 1 saatlik bölümünde kalp durdurularak hastanın kalbinden yaklaşık bir mandalina boyutundaki kitle çıkarıldı. Hastamız nefes darlığı şikayetinden kurtuldu. Op.Dr. Mehmet Coşkun ve cerrahi ekip ile birlikte yapmış olduğumuz operasyonda çıkarılan kitle patolojiye gönderildi. Dev tümörün iyi huylu olduğu tespit edildi. Hastamız eski sağlığına kavuşarak 5 gün içinde taburcu edildi” dedi.

Eski sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 50 yaşındaki Gülşen Baksi ise, "Nefes darlığı ile hastaneye geldim. Kalbimde dev bir kitlenin olduğunu söylediler. Çok korktum. Doktorlarıma güveniyordum fakat yine de ameliyattan kurtulabileceğimi sanmıyordum. Gözümü açtığımda yeniden doğmuş gibi oldum. Beni sağlığıma kavuşturan doktorlarıma, ameliyat ekibine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.