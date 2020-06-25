Batman’da doktorlar korona dönemindeki şartlar nedeniyle istifa ediyor

Normalleşme süreci sonrasında tedbirlerin gevşetilmesiyle beraber vaka sayılarının arttığı Batman’da sağlık çalışanlarının istifalarını değerlendiren Batman Tabip Odası Başkanı Selahattin Oğuz, yaşanan istifaların süreci sekteye uğratağını, idarecileri bu istifaları dikkate alması gerektiğine değindi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN FİZİK VE PSİKOLOJİK OLARAK YIPRATICI BİR SÜREÇ OLDU”

Sağlık çalışanların ağır iş yükü altında fiziki ve psikolojik olarak yıpratıldığını belirten Batman Tabip Odası Başkanı Selahattin Oğuz, ”1 Haziran sonrası adına normalleşme denilen bizim ise “yeniden açılma” süreci olarak tanımladığımız sürecin hızlı bir şekilde yapıldığını verilerle değil bilimsel veriler ışığında kademeli olarak bu adımların atılması gerektiğini hem merkezi düzeyde hem de yerel düzeyde ısrarla vurguluyorduk. Ama maalesef ekonomik, politik ve farklı kaygılardan dolayı süreç hızlandırıldı.

Evet, Batman'da 1 Haziran'da salgın vakaları azalmıştı hatta yerel idarecilerinde paylaştığı günlük tespit edilen vaka sayısı 10'un altına düşmüştü. Ama bayram tatili sonrası ve 1 Haziran sonrası ve bizim ısrarla eleştirdiğimiz ve doğru bulmadığımız normalleşme süreciyle beraber vaka sayıları hızla arttı.

Sağlık çalışanlarımızın zaten fedakârca bu sürecin sorumluluğunu alıyorlardı. Ağır bir iş yükü altındaydılar hem fiziki hem de psikolojik olarak sağlık çalışanlarımız için yıpratıcı bir süreçti. Biz TTB olarak ısrarla sağlık çalışanlarının sağlığının korunmasıyla toplum sağlığının korunacağını, bu anlamda sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının pandemiye uygun düzenlenmesini, kişisel koruyucu ekipmanlarının nitelikli bir şekilde eksiksiz tamamlanması gerektiğini söylüyorduk” diye konuştu.

“AĞIR İŞ YÜKÜNÜN YARATTIĞI BASKIDAN DOLAYI MESLEKTAŞLARIMIZ İSTİFA EDİYOR”

Sağlık çalışanlarının üzerinde ağır bir iş yükü olduğunu vurgulayan Oğuz, ”Ama maalesef süreç iyi yönetilemediği için vakalar arttı ve meslektaşlarımızın ağır olan ve uzun bir mücadele verdikleri bu süreçten olumsuz etkilendiler. Zaten az sayıda hekim ve sağlık çalışanıyla yürütülen bir süreçte her hekim ve sağlık çalışanının bu sürece sunacağı katkısı çok değerli.

Meslektaşlarımız bu çalışma koşullarından kaynaklı rahatsızlıkları vardı ve bir süredir ilgili idarecilere bu durumu bildiriyorlardı. Ama sürecin genel olarak iyi yönetilmemesinden ve ağır iş yükünün kendileri üzerinde yarattığı baskıdan dolayı meslektaşlarımız maalesef istifa ediyor. Yetkililer bu istifaları ciddiye almalılar.

Yaşanan bu istifalar süreci sekteye uğratacak, bu anlamda biz başta siyasal iktidara, bu süreci yönetenlere ve yerel idarecilere toplum sağlığını öncelemelerini ve sağlık çalışanlarının sağlığını hiçbir şekilde pandemi sürecine uygun düzenlemeleri gerektiğini ve süreci yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini ısrarla tekrar vurguluyoruz” ifadelerinde bulundu.