Batman'da lokantadan 1500 sağlık çalışanına yemek

Batman'da lokanta işletmecisi Nuşin Maltaş, kentteki hastanelerde görev yapan 1500 sağlık çalışanı için iş yerinde hazırladığı yemeği ikram etti. Lokantada hazırlanan yemekler, Batman Bölge Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Ağız Diş Sağlığı Merkezi ile 5 özel hastanesinin mutfağına teslim ettiklerinin anlatan Maltaş, amaçlarının sağlık çalışanlarına bu süreçte moral desteği vermek olduğunu söyledi.

‘TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİRİZ’

Maltaş, sağlık çalışanlarımız uzun bir süredir salgınla mücadele ettiğini söyleyerek, ‘’Çocukları ve ailelerinden uzak fedakar sağlık emekçilerine biz de moral yemeği vermeyi bir görev bildik. Evlerine gitmeyerek, hastaların yardımına koşan sağlık emekçilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Yaptığımız görüşmelerin ardından personel sayısına göre öğle yemeği hazırladık. Kendi araçlarımızla öğle yemeğini tüm sağlık kuruluşların yemekhane bölümüne ulaştırdık. Koronavirüs salgınında büyük emek harcayan sağlık personellerine teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi.