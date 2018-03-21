Baykal'ın tedavisi Ankara'da sürdürülecek

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Almanya'dan Ankara'ya getirildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, geçirdiği rahatsızlığın ardından Almanya'nın Münih şehrindeki özel bir kliniğe götürülen Baykal'ın buradaki tedavisi tamamlandı.
Baykal, akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ye getirilerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Gerekli tıbbi değerlendirmelerin ardından Baykal'ın tedavisine bir süre burada devam edileceği öğrenildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|20.03-19.04
|EMEKLİ ORTOPEDİ UZMANI
|Personel Arayanlar
|19.03-18.04
|Kolposkopi Cihazı
|Tıbbi Cihaz
|19.03-18.04
|Branş hekimi ihtiyacı
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|22/03-25/03
|6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|29/03-31/03
|17. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
|GASTROENT...
|İSTA
|04/04-08/04
|11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ
|18/04-22/04
|2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotasının Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ADAN
|26/04-29/04
|16. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|MUĞL
|03/05-06/05
|9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
|DİĞER
|ANTA