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Baykal'ın tedavisi Ankara'da sürdürülecek
Eski CHP Genel Başkanı Baykal, tedavisinin tamamlandığı Münih'ten Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi
Baykal'ın tedavisi Ankara'da sürdürülecek
21 Mart 2018 -
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Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Almanya'dan Ankara'ya getirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, geçirdiği rahatsızlığın ardından Almanya'nın Münih şehrindeki özel bir kliniğe götürülen Baykal'ın buradaki tedavisi tamamlandı.

Baykal, akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ye getirilerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Gerekli tıbbi değerlendirmelerin ardından Baykal'ın tedavisine bir süre burada devam edileceği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

deniz baykal

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10
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
21.03.2018 11:07:05
Kafadamdaki soru : sayın Baykal'ın Almanya'da tedavi olması gözden uzak tutularak dinlendirilmek amaçlı mıydı, yoksa orada Türkiye'de olmayan teknikler mi uygulanıyordu ? Ya da ailesi bir dönem Türk hekimlerine emanette bir sakınca mı görmüştü ? Konuşabildiğinde kendisi , yoksa ailesi bir açıklama yaparsa Türk siyasetinin emektarı olmuş birisinin sağlıktaki görüşlerini de öğrenmiş oluruz.
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