Bazı gıda etiketleri 'sahte şeffaflık' yaratıyor

Örneğin GDO'suz, glutensiz ve organik etiketli "üstün kalite" su reklamları görüyoruz artık. Zaten hiçbir yerdeki suyun bunların tersi nitelikte olması beklenmese de…

Bazı etiketler tüketicinin kolay edinemeyeceği bilgiler içermekle beraber bazıları da yanıltıcı bilgilerle, gereksiz bir özellik için daha fazla para ödemeye yöneltmeyi amaçlıyor.

Örneğin bir ürünün hangi ülkede üretildiği bilgisi işe yarayabilir; ama şişe suda "glutensiz" veya "GDO'suz" nitelemesinin hiçbir işlevi yoktur.

Gıda ekonomisti olarak şunu söyleyebilirim ki, böyle "sahte şeffaflık", tüketiciye ürünün özelliği konusunda hiçbir bilgi vermiyor. Aksine bunlara ödenen fazla para sağlığı olumsuz etkileyebilir. ABD'de gelecek yıl uygulamaya girecek yeni etiketleme kuralları durumun daha da kötüleşmesine neden olabilir.

Bilgi açığı

1960'ların sonuna kadar tüketiciler satın aldıkları gıdaların besin içeriği hakkında fazla şey bilmiyordu. Hazır gıdalardaki artışla bu durum değişti; 1970'lerde besin değeri etiketi kullanıma girdi.

Beslenme ile sağlık arasındaki bağlantı hakkında bilgimiz arttıkça, 1990'da çıkarılan bir yasa ile ABD'de yetkililer gıda paketlerine içerdiği besinler konusunda bilgilerin konması zorunluluğu getirildi.

O günden bu yana etiketlerde patlama oldu. Ama etikette ileri sürülen özelliklerin tümü katı kurallara tabi değil. Örneğin ABD'de "organik" iddiası taşıyan etiketler böyle iken, "doğal" için aynı şey geçerli değil. Ya da et açısından "otla beslenmiş" özelliği için bir standart gerekmezken, "hormonsuz" etiketini kullanmak için özel sertifikasyon gerekiyor.

Bu etiketler, gıdaların geçtiği üretim sürecine dair tüketicilerin daha fazla bilgi edinme talebinden ve daha fazla özellik için daha fazla para ödeme isteğinden kaynaklanıyor.