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Bazı kanser türleri semptom göstermeden tespit edilebilecek
Bilim insanları, mide, gırtlak, kalın bağırsak, akciğer ve karaciğer kanserlerini mevcut tanı yöntemlerine kıyasla 4 yıl öncesine kadar tespit etme potansiyeline sahip test geliştirdi
Bazı kanser türleri semptom göstermeden tespit edilebilecek
22 Temmuz 2020 18:08 - AA
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Bilim insanları, mide, gırtlak, kalın bağırsak, akciğer ve karaciğer kanserlerini mevcut tanı yöntemlerine kıyasla 4 yıl öncesine kadar tespit etme potansiyeline sahip test geliştirdi.

Sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlanan test çalışması, California Üniversitesinde görevli Profesör Kun Zhang ve ekibi tarafından yürütüldü.

Çalışma çerçevesinde 191'ine daha sonra kendilerine kanser teşhisi koyulan ve herhangi bir semptom göstermeyen 605 kişinin plazma örnekleri incelendi.

Bilim insanları aynı zamanda kanser teşhisi konmuş 223 hastadan alınanlar ile 200 ana tümör ve normal doku örnekleri üzerinde araştırma yaptı.

Geliştirilen PanSeer adı verilen testlerin, örnekler alındığında herhangi bir semptom göstermeyen ve bir süre sonra kanser teşhisi koyulan katılımcıların yüzde 95'inde kanseri tespit etmeyi başardığı belirtildi.

Testin, tümörlü hücrelerin kana bıraktığı çok küçük DNA parçalarını tespit ederek kanseri saptadığı ifade edildi.

Bu noktada testin, mide, gırtlak, kalın bağırsak, akciğer ve karaciğer kanserlerini mevcut tanı yöntemlerine kıyasla 4 yıl öncesine kadar teşhis edebilme potansiyeline sahip olduğu aktarıldı.

Kun Zhang, testin daha geniş katılımlı çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, "Nihai hedef, yıllık sağlık kontrollerinde bunun gibi kan testlerinin rutin yapılması." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

bilim insanlari kanser kanser teshisi semptom

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