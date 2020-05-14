BB Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bir süre önce Kovid-19 testi yapılan futbolcu ve teknik heyete bugün ikinci bir test uygulandığı aktarıldı.

Yeni test sonucu 11 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erzurumspor'umuzda bugün yapılan ikinci Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli ve 5 kulüp çalışanının test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişinin testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Detaylar ilerleyen süreçte paylaşılacaktır."

Erzurumspor'un tesisleri 14 günlüğüne kapatıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince giriş ve çıkışları kapatılan tesisin, 14 gün süreyle kullanılmayacağı bildirildi.

Kulüp başkanı Hüseyin Üneş, özel kıyafetle kulüp tesislerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglerin başlatılması yönünde karar alınmasının ardından geride kalan cuma günü takımı topladıklarını ve ilk Kovid-19 testinin de aynı gün yapıldığını aktardı.

"O gün itibarıyla çok sevinmiştik. Çünkü bütün test sonuçları negatif çıkmıştı." diyen Üneş, "Tabii ülkemizin muhtelif şehirlerinden gelen futbolcularımız olduğu için ikinci bir test yapılması yönünde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bize bilgi verdiler. Bugün öğlen ikinci testi bütün personelimizle birlikte yaklaşık 83 kişiye yaptırdık. İftardan sonra sonuçlar geldi. Maalesef 60 negatif, 11 pozitif ve 12 de çok arada sarı diye tabir edilen sonuçlar vardı. Bunların da yine minimum yarısının pozitif çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından söylendi." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Üneş, "Kampüsümüz 14 gün boyunca kapalı olacak. 14 gün içerisinde buradaki futbolcularımız da gözetim altında tutulacak. Çünkü onlarda da pozitif çıkma ihtimali olduğunu söylüyorlar. Durumu yarın kendi içimizde değerlendireceğiz ve süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışacağız. Federasyon başkanımız Nihat Özdemir'e de teşekkür ediyoruz. Aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti." diye konuştu.

Üneş, sayının artmaması temennisinde bulunarak, pozitif çıkan kişilerin futbolcu, teknik heyet ve çalışanlardan oluştuğunu dile getirdi.

"Durumu çok ağır olan yok"

Şu an tesislerin dezenfekte edildiğini aktaran Üneş, şunları kaydetti:

"Üzülerek söylüyorum, 20 gün önce çocuğu olmuş bir futbolcumuz var ve ailesinin yanındayken haberi aldı. Ailesiyle beraber karantinaya alınacak. 4 gün sonra çocuğu olacak bir futbolcumuzun pozitif çıktı, çok üzgünüz. Buradan kendisini hastaneye gönderdik. Yabancı futbolcularımızın 5-6 tanesi şehirdeydi, geri kalanı şehir dışındaydı. Futbolcularımız arasında durumu çok ağır olan yok. Bizi en çok kaygılandıran, futbolcularımızdan antrenmandan sonra ailesinin yanına gidenler var. Kulüp personelinden torunlarının yanına gidenler var. Onlar da şimdi karantina altındalar."

Üneş, yarın TFF Sağlık Kurulu ile de süreci değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, kulüp başkanı Hüseyin Üneş ile teknik direktör Mehmet Özdilek'in Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajı

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünde koronavirüs testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

Antalyaspor ve Alanyaspor'dan "geçmiş olsun" mesajı

Fraport TAV Antalyaspor'un sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Erzurumspor'da Kovid-19 testleri pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Aytemiz Alanyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." denildi.

MKE Ankaragücü'nden geçmiş olsun mesajı

Sarı Lacivertli kulübün sosyal medya hesabından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hesabı etiketlenerek yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcularınıza, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.