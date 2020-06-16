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BBC, o ilacı ilk hayat kurtaran koronavirüs ilacı olarak duyurdu
Deksametazon adı verilen ucuz ve yaygın olarak bulunan bir ilaç, koronavirüs ile ciddi şekilde hasta olan hastaların hayatlarını kurtarmaya yardımcı olabilir.
BBC, o ilacı ilk hayat kurtaran koronavirüs ilacı olarak duyurdu
16 Haziran 2020 15:40 -
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İngiliz yayın kuruluşu BBC, corona virüs salgınında hastaların hayatını kurtaran ilacın bulunduğunu dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdu.

Hayli ucuz olan Dexamethasone adlı ilacın, Covid-19'u ağır şekilde geçiren hastaların tedavisinde düşük dozlu kullanıldığı belirtiliyor.

İlaç, solunum cihazına bağlı olan hastaların ölüm oranını üçte bir oranında azalttı. Oksijen verilmesi halinde ise, bu oran beşte bire çıktı.

Prof.Dr.Peter Horby: "Bu, şimdiye kadar mortaliteyi azalttığı gösterilen tek ilaçtır - ve önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu büyük bir atılımdır."

BBC'ye konuşan uzmanlar, ilacın corona virüse karşı verilen savaşta çığır açıcı olduğunu belirtiyor.


Habere göre, ilaç Oxford Üniversitesi'nden bir ekip tarafından hastanede tedavi gören 2 bin hastada denendi.

Covid-19'dan ölümleri azalttığı kanıtlanan ilk ilaç, yeni, pahalı bir ilaç değil, eski, cips gibi ucuz bir steroiddir.

Sonuçlar ilaç verilmeyen 4 bin hastayla karşılaştırıldı. Solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riski yüzde 40'tan yüzde 28'e düştü. Oksijene ihtiyaç duyan hastalarda ise bu oran yüzde 25'ten yüzde 20'ye indi.

Araştırmacılar, ilacın salgının başından bu yana İngiltere'de kullanılması halinde ölü sayısının 5 bin daha az olarak kayıtlara geçeceğini tahmin ediyor.

Anahtar Kelimeler:

deksametazon koronavirus covid-19

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