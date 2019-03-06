SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bebek bekleyen doktor çiftin ölümü sağlık camiasını yasa boğdu
Konya'da, 3 aracın karıştığı trafik kazasında bebek bekleyen doktor çiftin yaşamını yitirmesi, görev yaptıkları hastanelerdeki mesai arkadaşlarını yasa boğdu.
Bebek bekleyen doktor çiftin ölümü sağlık camiasını yasa boğdu
06 Mart 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Konya'da, üç aracın karıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren, bebek bekledikleri öğrenilen doktor çiftin cenazeleri toprağa verildi.

Konya'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden, Sarayönü Devlet Hastanesinde görevli 4 aylık hamile doktor Nurgül Köse ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli eşi Süleyman Köse için Hacıveyis Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından çiftin cenazeleri Üçler Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Törende, doktor çiftin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Törene çiftin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Konya Tabip Odası Başkanı Seyit Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Doktor çiftin, hayatlarının baharında aralarından ayrılmasının şokunu yaşayan mesai arkadaşları, Süleyman ve Nurgül Köse'nin yasını tutuyor.

SÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında görevli Dr. Mehmet Akif Ağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süleyman Köse'nin kendisini mesleğine adadığını ve başarılı bir doktor olduğunu söyledi.

Köse'nin, tüm servis personelince sevildiğini ifade eden Ağır, "Kaybımızdan dolayı çok üzgünüz. Eşiyle birlikte vefat etmesi ve eşinin de gebe olması acımızı kat kat artırdı. Hayatının baharında ve mesleğine kendini adamış bir insanı kaybetmek gerçekten çok üzücü. Kendisi burada bir yıldır uzmanlık yapıyordu. Hayatının da mesleğinin de baharındaydı." diye konuştu.

"Evladımızı yitirmiş kadar üzgünüz"

Üniversitenin Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hanifi Soylu ise Süleyman Köse'nin çok çalışkan ve başarılı bir doktor olduğunu bildirdi.

Soylu, kendi evlatlarını yitirmiş gibi üzüldüklerini dile getirerek, "Süleyman Köse'nin 4 aylık hamile eşinin de vefatı bizi derinden üzdü. Daha hayatının baharında, geleceğe ilişkin birçok planı olan ve doğacak bebeğinin sevincini yaşamaya başlamış bir kişinin aramızdan ayrılması çok acı. Biz bölüm olarak ilk defa böyle bir asistan kaybettik. Gerçekten evladımızı yitirmiş kadar üzgünüz." dedi.

Hayatını kaybeden Nurgül Köse'nin görev yaptığı Sarayönü Devlet Hastanesinde de hüzün ve gözyaşı hakim.

Yaklaşık iki yıldır birlikte çalıştıkları mesai arkadaşlarını kazada kaybetmenin acısını yaşayan hastane personeli, Köse'nin çalışma masasını çiçeklerle donattı, sandalyesine doktor önlüğünü ve stetoskobunu koydu.

"Abla benim de kızım olacak"

Köse'nin çalıştığı hastanenin güvenlik görevlisi Tuba Ceylan, tarif edilemez bir acı yaşadıklarını söyledi.

Hastane nöbetlerinde beraber vakit geçirdiklerini anlatan Ceylan, "Doktor hanım çok mükemmel bir insandı. İstediğimiz her şeyi çok rahatlıkla konuşabilirdik. Moralimiz bozuk olduğunda mutlaka derdimizi sorardı. Doktor hanım kızımı çok severdi. Son nöbetinde 'abla benim de kızım olacak' demişti." şeklinde konuştu.

Ceylan, doktor Köse'nin eşini çok büyük bir bağlılıkla sevdiğini, kendisine sürekli eşinden bahsettiğini dile getirdi.

"Acil servisin neşe kaynağıydı"

Hastanede röntgen teknisyeni olarak görev yapan Muammer Akhançer ise Nurgül Köse'nin ölüm haberini duyunca büyük bir şok yaşadıklarını söyledi.

Köse'nin mesleğini tutkuyla yaptığını ifade eden Akhançer, şunları kaydetti:

"Acilin neşe kaynağıydı. Çok çalışkandı. Hastaları hiç kırmazdı. Akşam duyduğumuzda şoka girdik. Allah ailesine sabır versin. Saatlerce ayakta çalışır, hep sıkıntıları çözmeye çalışırdı. Haberi duyunca koşa koşa hastaneye geldim. Çok üzüntülüyüz. Çok sevindiğimiz bir insan olunca insan inanamıyor. Bütün arkadaşlarımız çevremiz herkes yasa boğuldu."

Hastanenin temizlik personeli Eyüp Çetin de en çok duygulandığı konunun, Köse'nin yazdığı günlük olduğunu, bunun kendisini çok etkilediğini aktardı.

Doktor çiftin ardında bıraktığı not acıyı ikiye katladı: 'Baban işteydi her zamanki gibi' 

Olay

Konya'da dün, Süleyman Köse (27) idaresindeki 42 DYK 24 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir karayolunun 5. kilometresinde, Süleyman Çakmaz (32) yönetimindeki 47 NH 803 plakalı tırla çarpışmış, daha sonra savrulan otomobil karşı yönden gelen Osman Tetik'in (37) kullandığı 42 EP 064 plakalı minibüsle çarpmıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Köse ile yanında bulunan eşi Nurgül Köse hayatını kaybetmişti. 

Polisin otomobildeki incelemeleri sırasında Nurgül Köse'ye ait olduğu belirlenen bir defter bulunmuş, hamile olan Köse'nin doğacak bebeğine hitaben kaleme aldığı notta, "Bebeğim. Dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerim de yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım. Baban yanımızda değildi. İşteydi her zamanki gibi. Telefondan aldı haberi. Çok merak ediyordu. Ve mutlu haber ulaştı. İnşallah seni kucağımıza sağlıklı bir şekilde alabiliriz." ifadeleri dikkat çekmişti.

Anahtar Kelimeler:

nurgul kose suleyman kose meram tip fakultesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
11
1) Wes Studi (Tıp Öğrencisi)
06.03.2019 16:04:30
Allah Rahmet eylesin...
Mekanları cennet olsun..
Ailelerine , Yakın çalışma arkadaşlarına , tüm Sevenlerine Allahtan Başsağlığı ve Sabır dilerim...
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
tütün kullanımı akciğer kanseri Trakya Üniversitesi Erhan Tabakoğluaile hekimliği münhal kadrolar Sağlık Bakanlığı sağlıkta şiddet Nurullah AraskilSağlık Bakanlığı eş durumu tayini aile hekimliği tayin lenfödem farkındalık günü lenfödem Hacettepe Üniversitesi Pınar Borman Figen Ayhan Nurgül Köse Süleyman Köse Meram Tıp Fakültesi TJOD Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ateş Karateke kadın sağlığıYükseköğretim Kurulu YÖK akademisyen kadın hatay hastanede yangın
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
07/03-10/036. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar GüncellemesiKARDİYOLOJİKIBR
07/03-10/036. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar GüncellemesiKARDİYOLOJİKIBR
14/03-17/034. Psikiyatri Zirvesi & 11. Ulusal Anksiyete KongresiPSİKİYATRİANTA
14/03-17/034. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete KongresiPSİKİYATRİANTA
14/03-17/034. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği KengresiAİLE...ANTA
13/03-17/03Ulusal Akciğer Sağlığı KongresiGÖĞÜS...ANTA
27/03-30/0318. Nefroloji Kış OkuluNEFROLOJİKIBR
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.