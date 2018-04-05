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Bebek ölümünde doktor ve hemşireler için suç duyurusu
Burdur İl Sağlık Müdürlüğünce, Mutlu ve Özlem Çelikli çiftinin bebeklerinin ölümünde doktor ve hemşirelerin ihmali olduğu iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı - Çelikli çifti, doktor ve hemşireler hakkında suç duyurusunda bulundu
05 Nisan 2018 -
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Burdur'un Çavdır ilçesinde, Mutlu ve Özlem Çelikli çifti, bebeklerinin ölümünde ihmalleri olduğu iddiasıyla doktor ve hemşireler hakkında suç duyurusunda bulunurken, Burdur İl Sağlık Müdürlüğünce olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Üç çocuk annesi Özlem Çelikli (29), AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki bebeğini "kan uyuşmazlığı" nedeniyle doğumdan 3,5 ay sonra kaybettiğini belirterek, 38 hafta 6 günlük hamile olduğu beşinci bebeğinin doğumu için 2 Nisan Pazartesi günü Burdur Devlet Hastanesine gittiğini kaydetti.

Hastaneye yattığını ve dün öğle saatlerinde doktorun suni sancıyla doğumu gerçekleştirmek istediğini öne süren Çelikli, kendisine birkaç kere iğne yapıldığını ve serum verildiğini anlatarak, şu iddialarda bulundu:

"Ben eşimi çağırdım, 'Olmuyor böyle, bana eziyet ediyorlar. Normal doğum olmayacaksa sezaryen yapsınlar' dedim. O sırada doktor hanım bırakıp evine gitmiş. Hemşireler doktora telefon açtıklarını, iğne ile serumu bekleyeceklerini söylediler. Daha sonra çok sancım oldu. Bebeğim sağlıklıydı, sezaryene bile götürürken bebeğimin kalbi atıyordu. Ben bebeğimi hissediyordum. Banyoda üzerime sıcak su tuttular, çok eziyet ettiler. Daha sonra bebeğin kalbi az atıyor diye beni o sancıyla sezaryene götürdüler. Sezaryandan geldikten bir saat sonra çoçuğumun öldüğünü öğrendim."

Çelikli, eşinin doktor ve hemşireler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Doktordan ve burada benimle ilgilenen hemşirelerden şikayetçiyiz. Kimse benim yaşadığım şeyleri yaşamasın. Kimseye doktorlarımız eziyet etmesin, gereken neyse onu yapsınlar. Ben doktor hanımdan ve ebelerden sonuna kadar şikayetçiyim çünkü olmayacaksa biz yapamayacağız desinler. Başka bir yere göndersinler." şeklinde konuştu.

- "Adli soruşturma devam ediyor"

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise medyada "Bebeği ölen babanın sezaryen isyanı" başlığıyla haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberlerde, Burdur Devlet Hastanesinde doktorların normal doğumda ısrar ettiği, sezaryen olmadığı için bebeğin kaybedildiği iddialarına yer verilmiştir. Söz konusu iddialarla ilgili Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüz derhal inceleme başlatmıştır. Ayrıca olay ailenin şikayeti üzerine adli mercilere intikal ettirilmiş ve adli soruşturma da devam etmektedir." 

Öte yandan, ölen bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Anahtar Kelimeler:

bebek olumu suc duyurusu

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