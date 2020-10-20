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Bebek şampuanları ve gargaralar Kovid-19'a karşı koruma sağlayabilir
Bebek şampuanlarının ve bazı ağız temizleyicilerinin, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaya yardımcı olabileceği bildirildi.
Bebek şampuanları ve gargaralar Kovid-19'a karşı koruma sağlayabilir
20 Ekim 2020 16:35 -
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Mirror gazetesinin internet sitesinde çıkan habere göre, Penn State Tıp Fakültesinde görevli uzmanların yaptığı çalışmada, bazı gargaraların ve bebek şampuanlarının Kovid-19'u etkisiz hale getirebileceği öne sürüldü. 

Araştırmacılar, yüzde 1 oranında bebek şampuanı bulunan solüsyon, ağız içi yanmayı önleyici temizleyici ve gargaralar dahil olmak üzere günlük kullanılan bazı ürünleri test etti.

Çalışmada yüzde 1 oranında bebe şampuanı bulunan solüsyonun, 2 dakika sonra Kovid-19'un yüzde 99,9'undan fazlasını etkisiz hale getirdiği gözlendi.

Bazı gargara ürünlerinin 30 saniyede virüsün yüzde 99,9'undan fazlasını pasifleştirdiği tespit edildi.

Çalışmaya öncülük eden Profesör Craig Meyers, aşının geliştirilmesini beklerken bulaşıyı azaltacak yöntemlere ihtiyaç olduğunu belirterek "Test ettiğimiz ürünler kolayca bulunabiliyor, çoğu zaman zaten insanların günlük rutinlerinin bir parçası." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

gargara kovid-19

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