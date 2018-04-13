Bebeklere antibiyotik ve antasit vermek alerji riskini arttırıyor

MEDİMAGAZİN-The New York Times gazetesinde yayımlanan habere göre, bu bebeklerin 131,708’inde antibiyotik, 60,209’unda histamin-2 reseptör antagonisti ve 13,697’sinde ise proton pompa inhibitörleri kullanıldığı görüldü.

Hem H2 blokerleri hem de P.P.I.’lar gastroözofageal refleks ya da GERD için reçete edilmektedir.

Çalışma, çocukları dört buçuk yıl takip eti. Sonuçlara göre, H2 blokerleri veya P.P.I.’lar verilen bebeklerin, besin alerjisine sahip olma ihtimalinin diğer bebeklere oranla, iki katından daha fazla olduğunu ortaya çıkardı; özellikle inek sütü alerjisi için olan riskin en yüksek olduğu görüldü. Verilen antibiyotiklerin gıda alerjisi riskini %14, anafilaksi riskini ise %51 oranında arttırdığı görüldü. Ayrıca, astım riskinin ise ikiye katlandığı yapılan araştırmalar sonucu fark edildi.

Yazarlar, hem antasitlerin hem de antibiyotiklerin normak bağırsak bakterilerinin bozulmasına yol açtığını öne sürüyor.

Uniformed Services Üniversitesi’nde pediatri doçenti olan Dr. Cade M. Nylund: “Bebeklerde çok yaygın şeyler için bu ilaçları reçete etmeyelim” dedi.

“Bir bebeğin yalnızca istifra etmesi, o bebeğin P.P.I. ile tedavi edilmesi gereken bir hastalığa sahip olduğu anlamına gelmez. Üst solunum yolu hastalıkları ve diğer viral hastalıklar için aşırı antibiyotik kullanmaktan kaçınmalıyız.”