Bebeklerin genetiğini değiştirdiği iddia edilen bilim insanı sırra kadem bastı

Çin'in Şenzhen kentindeki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, bebek bekleyen çiftlerin üzerindeki yaptıkları deneylerde bir çiftin, ikiz bebeklerinin genlerinde değişiklik yaptığını söylemişti.

Araştırmacı He Jiankui tarafından açıklanan prosedüre göre, üreme tedavisi sırasında yedi çiftin embriyolarını değiştirdiğini bunun sonucunda bir hamileliğin gerçekleştiğini belirtti. Jiankui, bu deneyle amacının kalıtsal hastalıkları tedavi etmek olmadığını ancak AIDS virüsü gibi enfeksiyonlara neden olan genlerin direnç göstermesinin engellemek olduğunu belirtti.

Jiankui, Hong Kong'da katıldığı bir genom zirvesinden sonra bir daha görülmedi. Bazıları bilim insanına ev hapsi verildiğini belirtirken, kayda değer bir kesimse kendisinin ilaç baronları tarafından kaçırılarak öldürüldüğünü düşünüyor.

Çinli yetkililer, konuyla ilgili şimdilik herhangi bir açıklama yapmadı. "Şu anda kimsenin bilgisi doğru değil, sadece resmi kanallar." takip edilmeli dendi.