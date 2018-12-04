SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bebeklerin genetiğini değiştirdiği iddia edilen bilim insanı sırra kadem bastı
Bebeklerin genetiğini değiştirdiği iddialarıyla gündeme gelen Çinli bilim adamı Hı Jiankui, Hong Kong zirvesinden sonra ortadan kayboldu. Raporlar, konferanstan sonra Shenzhen'de ev hapsinde tutulduğunu söylüyor. Bilim adamı, HIV ile enfeksiyona karşı dirençli hale getirmek için ikizlerin DNA'sını değiştirmişti
Bebeklerin genetiğini değiştirdiği iddia edilen bilim insanı sırra kadem bastı
04 Aralık 2018 - Milliyet Onur Binay
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Çin'in Şenzhen kentindeki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, bebek bekleyen çiftlerin üzerindeki yaptıkları deneylerde bir çiftin, ikiz bebeklerinin genlerinde değişiklik yaptığını söylemişti.

 

Dünya Sağlık Örgütünden 'genetik değiştirme iddialarına' tepki: Heyet oluşturuluyor 

Araştırmacı He Jiankui tarafından açıklanan prosedüre göre, üreme tedavisi sırasında yedi çiftin embriyolarını değiştirdiğini bunun sonucunda bir hamileliğin gerçekleştiğini belirtti. Jiankui, bu deneyle amacının kalıtsal hastalıkları tedavi etmek olmadığını ancak AIDS virüsü gibi enfeksiyonlara neden olan genlerin direnç göstermesinin engellemek olduğunu belirtti.

Jiankui, Hong Kong'da katıldığı bir genom zirvesinden sonra bir daha görülmedi. Bazıları bilim insanına ev hapsi verildiğini belirtirken, kayda değer bir kesimse kendisinin ilaç baronları tarafından kaçırılarak öldürüldüğünü düşünüyor.

Çinli yetkililer, konuyla ilgili şimdilik herhangi bir açıklama yapmadı. "Şu anda kimsenin bilgisi doğru değil, sadece resmi kanallar." takip edilmeli dendi. 

Anahtar Kelimeler:

cin hi jiankui

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Konya Büyükşehir Belediyesigenel cerrahi Op.Dr. Sinan Beyhan Neşter İzleridermatoloji Kozmetik cilt sorunları Eskişehir 112 acil servis İstanbul özel hastane mali kriz beyaz kod Siirt Devlet Hastanesi Dr. Muhammed Sıraç Güneşsosyal hayat hekimlerin sosyal hayatı doktor evliliğiSağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü Emine Alp MeşeAile Hekimliği Kongresi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tıp fakültesi Dünya sağlık Örgütü Tedros Adhanom Bulaşıcı Olmayan HastalıklarMardin Prostat kanseri Dr. Saffet YavuzTed Üniversitesi Ankara sağlık ekonomisiÇin Hı Jiankui Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Karabük Üniversitesi Tıp MühendisliğiAkşehir Devlet Hastanesi Dr. Çetin DumanSağlık Zirvesi Fahrettin Koca Zehra Zümrüt SelçukNiğde Hilal İşcan Demirkazık ZirvesiFransa ambulans Agnes Buzyn Sağlık BakanıDünya Sağlık Örgütü ÇinSANCAKTEPE 112 Acil Sağlık Adli Tıp
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
07/12-09/122. Diyabet Teknolojileri SempozyumuENDOKRİNO...ANKA
06/12-09/128.Kadın Doğum GünleriKADIN...İSTA
06/12-09/12İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum GünleriKADIN...İSTA
14/12-15/128. Türkiye Tiroid Hastalıkları KongresiENDOKRİNO...ANKA
14/12-16/128. Ulusal Sitopatoloji KongresiTIBBİ...İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.