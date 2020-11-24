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Beklenen haber geldi: 12 bin sağlık personeli alımına başlanacak. İşte detaylar…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın daha önceden duyurduğu sağlık personeli alımına ilişkin ayrıntılar açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
Beklenen haber geldi: 12 bin sağlık personeli alımına başlanacak. İşte detaylar…
24 Kasım 2020 09:08 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce alım yapılacağı açıklanın 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacaklarını duyurdu. 

Alım yapılacak personelin il ve sağlık tesisi dağılımının yer aldığı listelerin ÖSYM Başkanlığına teslim edildiğini belirten Koca, "7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak." bilgini paylaştı. 

Duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM'nin internet adresinden takip edilebileceğini aktaran Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra tercih kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak atamalarda mülakat olmayacak. Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

 

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osym covid

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