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Belçika'da kanseri 15 dakikada teşhis edebilen çip geliştirildi
Bilim adamları, tek bir kan tahliliyle kanseri 15 dakikada teşhis edebilecek çip geliştirdiklerini açıkladı.
Belçika'da kanseri 15 dakikada teşhis edebilen çip geliştirildi
01 Mart 2018 - AA
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Belçika'nın İngilizce yayım yapan "Flanders Today" gazetesinde yer alan habere göre, Leuven Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde 4 yıllık çalışma sonucu geliştirilen çip, kişide kanser hücresi olup olmadığını 15 dakikada tek bir kan tahliliyle ortaya çıkarabiliyor. 

Kişiden alınan kan örneğiyle deney tüpüne yerleştirilen çip, çok küçük bir dijital kamera görevi yaparak birkaç dakika içinde her hücrenin görselini oluşturuyor. Bu görsellerin bilgisayarda analitik algoritmayla incelenmesiyle hücrelerin kanserli olup olmadığı tespit ediliyor. 

Araştırmayı yöneten Liesbet Lagae ve ekibinin, çipi hastalar üstünde denediği ve iyi sonuçlar elde ettiği belirtildi. 

Lagae, çipin daha çok sayıda hasta üstünde denenmesi ve pazarlanabilecek bir prototipinin geliştirilmesi için gerekli fonları elde etmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, "Kanser ne kadar erken teşhis edilirse iyi sonuç almak o kadar mümkün olur." dedi. 

Kanserli hücrelerin teşhis edilmesi için geleneksel olarak kullanılan sistemlerin arasında tarama sistemleri bulunuyor. Ancak bu sistemlerin küçük tümörleri teşhis edememe ihtimali bulunuyor. Kanserin geç teşhisi, kanser hastalarının yüzde 90'ının hayatını kaybetmesine neden oluyor. 

Anahtar Kelimeler:

kanser teshis belcika

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