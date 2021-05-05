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Belçika'da 'korona kartı' uygulaması gündemde
Belçika'nın Flaman Bölgesi hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olanlarla testi negatif çıkanların veya hastalığı daha önce geçirenlerin "daha fazla özgürlükten" faydalanabilmesi için "korona kartı" uygulaması başlatmayı planlıyor.
Belçika'da 'korona kartı' uygulaması gündemde
05 Mayıs 2021 14:35 -
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Flaman Bölgesi hükümetinin Refah, Halk Sağlığı ve Aile Bakanı Wouter Beke, 11 Temmuz'dan itibaren "korona kartı" olan kişilerin salgın tedbirlerinden muaf tutularak sinemalara ve restoranlara gitmek gibi "bazı özgürlüklerden" faydalanabileceği bir sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Flaman bölgesinde yaşayan tüm yetişkinlere 11 Temmuz'a kadar en az ilk doz aşının yapılmasını hedeflediklerini aktaran Beke, "Herkesin aşı olma imkanı olduğunda halktan aldığımız özgürlükleri halka geri vermeliyiz." dedi.

Flaman hükümeti yetkilileri, uygulamadan en az ilk doz Kovid-19 aşısı olanların yanı sıra çeşitli gerekçelerle aşı olmayan veya olamayan kişilerin de faydalanabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda 2 ila 12 hafta öncesinde hastalığı geçirip iyileşen ve vücudunda antikor gelişenler ile en fazla 72 saat öncesinde test yaptırıp negatif sonuç alanlara da "korona kartı" verilmesi amaçlanıyor.

Kart sahiplerinin sineme, tiyatro, restoran, güzellik merkezi, masaj salonu gibi kapalı mekanlara girebilmesi hedefleniyor.

Benzer bir uygulamanın Danimarka'da yürürlükte olması örnek gösteriliyor. Danimarka'da yaşayanların aynı şartları taşıyanlara verilen bir kartla kuaför, güzellik salonu, direksiyon kursları gibi yakın temasın bulunduğu yerlere gidebildiği ifade ediliyor.

Belçika'nın Flaman Bölgesi'nin yanı sıra Brüksel Başkent Bölgesi hükümeti de benzer bir sistemi Brüksel'de hayata geçirmek istiyor. Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Rudi Vervoort, bunun için nüfusun tamamının aşılanması gerekeceğini söyledi.

Belçika'nın bölge hükümetlerinin bu planlarına karşılık "ayrımcılık" uyarısı yapılıyor. Uzmanlar, bazı kişilerin dini ve felsefi gerekçelerle aşı yaptırmadığını, bazılarının da tıbbi sebeplerle aşı olamadığını hatırlatılıyor.

Bunlara ek olarak ileri yaşlardaki kişilerin dijital olması planlanan kartları kullanmakta zorlanabileceği, herkesin akıllı telefon sahibi olmaması gibi gerekçeler öne sürülüyor. İlerleyen dönemde kart sahibi olmayanların kart sahibi olanlar kadar sigortalardan faydalanamaması gibi ihtimaller de uzmanların öne çıkardığı konular arasında bulunuyor.

Belçika federal hükümeti ise "korona kartı" uygulamasıyla ilgili görüş hazırlanması için çalışmalar yürütüyor. Bunun için hukukçular, sosyologlar, psikologlar, ahlakbilimciler gibi uzmanlardan oluşan çalışma grubunun hazırlayacağı görüş, karar için hükümete sunulacak.

 

Anahtar Kelimeler:

korona karti

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