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Belçika'da otistik kadına ötanazi uygulayan doktorlara soruşturma başlatıldı
Belçika'da savcılık, otistik kadın hastaya ötanazi uygulayan doktorlar hakkında soruşturma başlattı
Belçika'da otistik kadına ötanazi uygulayan doktorlara soruşturma başlatıldı
27 Kasım 2018 - AA
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Belçika medyasında yer alan habere göre, Flaman bölgesinde 2010'da üç doktor, 38 yaşındaki otistik bir kadın hastaya ötanazi uyguladı.

Ülkede ötenazi 2002'den beri yasal olsa da savcılık "Asperger sendromu" teşhisi konulan hastanın doktorlar tarafından "zehirlendiği" iddiasıyla soruşturma başlattı.

Hastanın ailesi, otizmli kadının ölümünde "yasa dışı müdahale" olduğu gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:

belcika asperger sendromu

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