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Belçika'da sıtma tedavisi uygulanan kişiye ebola teşhisi konuldu
Belçika’da sıtma tedavisi uygulanan ve hastalığı nüksedince yeniden hastaneye giden hastaya ebola teşhisi konuldu.
Belçika'da sıtma tedavisi uygulanan kişiye ebola teşhisi konuldu
19 Ağustos 2019 - İHA
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Belçika’nın Valon bölgesinde yer alan Liege kenti sınırları içindeki Hermalle bölgesinde yer alan Notre-Dame Kliniğine 14 Ağustos Çarşamba sıtma şikâyetiyle giden hasta, kısa süreli bir tedavinin ardından taburcu edildi. Dün gece ise aynı şikâyetlerle yeniden hastaneye gelen hastaya yapılan tetkiklerde Ebola virüsüne rastlandı ve hasta acil olarak Anvers şehrine transfer olmasına karar verildi. 

Deneysel Ebola ilaçlarında yüzde 90'lık başarı görüldü 

Liege’deki Notre-Dame Kliniğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hasta için risk altındaki hastalara yönelik prosedür başlatıldı. Ebola şüphesi doğrulandı. CBRN prosedürü (nükleer, radyolojik, bakteriyolojik, kimyasal) uygulanıyor. Bu prosedürler dahilinde hastanın transferi maksimum koruma önlemlerine uygun olarak gerçekleştirildi” ifadeleri yer aldı. 
Açıklamada, hastayla temas eden personel için koruyucu önlemlerin derhal alındığı bildirildi. Hastanın hastaneye geç saatlerde gelmesinin başka bir hasta ile temas halinde olmamasına yardımcı olduğu bilgisi verildi. 

İlk etapta sıtma şüphesiyle hastaneye gelen kişinin bir yıldan fazla bir süredir Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Goma yaşadığı, kısa bir süre için Belçika’ya döndüğü bildirildi. 

KDC'deki Ebola salgınında iki haftada 91 kişi öldü 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 2 binden fazla ölüme neden olan ölümcül Ebola salgınının diğer ülkelere yayılmasından korkuluyordu. Virüs 2018 yılının Ağustos ayında Kongo'da yeniden görülmeye başlandı. Bu yılın Temmuz ayında ise Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum kararını açıkladı. Virüs daha önce 2014 ile 2016 yılları arasında sadece Batı Afrika’da 11 bin 300 kişinin ölümüne neden olmuş, komşu Ruanda, Burundi veya Tanzanya’da ise olağanüstü hal ilan edilmişti.

Anahtar Kelimeler:

ebola belcika kongo cumhuriyeti

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