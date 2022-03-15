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Belediye Başkanı: Çöpçü ile doktor oğlum aynı maaşı alıyor
Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya doktor olan oğlu ile çöpçünün aynı maaşı aldığını söyleyerek oğlunun kendisine ‘Baba bizi çöpçü al' dediğini ifade etti.
Belediye Başkanı: Çöpçü ile doktor oğlum aynı maaşı alıyor

Mehmet Yalçınkaya

15 Mart 2022 11:25 -
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Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın belediye personelinin aldığı ücretlerden söz ederken oğlunu örnek vererek kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Şanlıurfa-Oğlu doktor olan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın sağlık alanındaki sorunlara dikkat çekerek ülke genelinde iş bırakma eylemi yapan doktorlara destek olduğu sözleri de ortaya çıktı. 

Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa TV'de konuk olan Yalçınkaya "Şu anda bir çöpçü 7 milyon (7 bin) maaş alıyor. Benim oğlan doktor 7 milyon maaş alıyor. Anlatabildim mi? Oğlan da bize takılıyor. ‘Baba bizi çöpçü al' diye" ifadelerini kullanıyor.

Anahtar Kelimeler:

sanliurfa akcakale belediye baskani mehmet yalcinkaya doktor copcu

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58
1) BAHAETTİN ERTEKİN (EMEKLİ AKTİF UZMAN DR.DAHILIYE.)
15.03.2022 16:26:08
siz nerde yaşıyorsunuz?30 yıllık saglık bakanlıgında calışıp 2004 te emeklı oldum. emeklı maasım 6.500 tl . özelde calısmak zorunda kaldıgım için sabıt ek ödenek 4000 tl. her ne hıkmetse odenmıyor. aldıgım maas ortaokula gıden kucuk kızımın okul masrafını bıle karsılamıyor. bu arada 1979 doğumlu nefrolog dr. oglum ve buyuk kızım devlet okullarında okudular. ben kyk dan kredı alıp 10 yıl gerıye odedım. hekımlık mmeslegını bu hallere düşürenler utansın. ..
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23
2) CRİSİS (CERRAH)
15.03.2022 15:51:21
muhiddin göç,kazanacağınızı zaten kazanmışsınız,eşinizde çalışıyor,rahatsınız.herkesin eşi çalışmıyor,tek maaşlı doktorlarda var.hesap kitap matematik yapmayı bizde biliyoruz,10-15 yıl önce siz emekli olmadan kazanılan paralarıda biliyoruz,şimdi kendi kazandığımızıda biliyoruz.bende 25 yıllık doktorum..vatanını milletini herkes sizin kadar seviyor,bunun konuyla ilgisi yok.tuzunuz kuru,oturduğunuz yerden genç arkadaşlara masal anlatıyorsunuz..
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2
3) Muhiddin Göç (Uz. Dr. )
15.03.2022 15:36:09
Evet aile hekimi eşim 3100 hastası var ve 20 bin +7700 (giderler için ödenen) para alıyor. Ben emeklilik sonrası tekrar çalışmak istiyorum ama emekli maaşı ile çalıştığımda alacağım para arasında anlamlı bir fark yok. Ben 13 bin lira maaşı az buluyorum, ama maaşımız 7_8 bir lira diye ağlamayı da doğru bulmuyorum. Başarıya giden her yol mübah dağildir.
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19
4) Uz.dr (Uz.dr)
15.03.2022 15:29:02
Sosyal medyada, tv kanallarında, sendikalarda ve TTB'de her yerde aile hekimi de aile hekimi MUHABBETİ VAR, bu ülkede sadece aile hekimleri doktor değil, her iyileştirme haberinde aile hekimleri var, sağlık bakanlığı da her nedense uzman hekimlere çok sıcak bakmıyor, Acaba kamuda uzman hekimler memnun kılınmayarak sendikası, dernekleri, odaları ve bakanlık hep birlikte özel hastanelere DOKTOR işçi mi topluyor. Kamuda uzman hekimler düşük gelirden rahatsızdı, eylemlere başladılar sonuç AİLE HEKİMLERİNE ZAM HABERİ...
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6
5) İsmail Kasım (Doktor)
15.03.2022 15:25:30
Asistanların gelirleri pratisyenlerin de altında ve bir çok dalda döner de alamıyorlar. Muhtemelen asistandır o arkadaş.
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21
6) Dr.mikro (hekim)
15.03.2022 15:22:08
Hekimlik dışında toplam gelirde bu kadar farkın adaletsizliğin olduğu başka bir meslek grubu var mı? Performans konusuna hiç girmeyeceğim bile. Zaten son düzenleme ile hekimlerin büyük çoğunluğu maaş artı sabite mahkûm edildi. Milleti anladık ta meslektaşlara ne oluyor anlamak güç.

Maaşta peki normalde aynı olması beklenir değil mi? Sadece kıdem bölge tazminatı vs. fark eder ki onlarda ciddi rakamlar tutmaz. Peki, aynı hastanede aynı branşta çalışan 1/4 657 uzman hekim 7.500 TL maaş alırken sözleşmeli hekim x2 asker kökenli hekim x3 maaş alıyor. Bana verin asker kökenli hekim maaşı performans vs. sizin olsun. Maaşta bu kadar fark olur mu?
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19
7) UZMAN HEKİM KARŞITLIĞI (UZMAN HEKİM)
15.03.2022 15:18:29
KAMUDA ÇALIŞAN UZMAN HEKİMLERE KARŞI BAKANLIKTA BİR DİRENÇ VAR, YİNE KAMUDA ÇALIŞAN UZMANA MAAŞ ZAMMI HABERİ YOK AİLE HEKİMİNE ZAM SÖZÜ VAR, işin ilginç tarafı UZMAN İSYAN ETTİ AİLE HEKİMİNE SÖZ VERDİLER...NİÇİN BU UZMAN HEKİM KARŞITLIĞI ANLAYAMIYORUM
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8
8) hasan (dr)
15.03.2022 15:01:26
Belediye başkanı haklı. Yalnız çöpçü olmak bile ülkemizde bir avantaj. Ben şahsen hekim olmasam bir torpil bulup çöpçü olamazdım. İstanbul belediyesi neden eski işçileri kovup da yeni 45 bin işçi aldı. Hep bu yüzden. Yakınlara ulufe dağıtmak denilen galiba günümüzde bu. Hekimlerimiz ise eğitimli, ülkesine bağlı meslek mensuplarıdır. Savaş çıksa Çanakkale'de şehit olan tıbbiyeli büyükleri gibi koşturur (burada dini veya inancı söz konusu değildir, Çanakkale'de ordumuzla birlikte düşmana karşı savaşan Rum asıllı Türk doktor gibi). Barışta toplumuna sağlık hizmeti verir. Salgınlarda ön cephede çalışır, eh keyif yapanlarda alkışlar, pandemi bitince de toplumun görgüsüzleri tarafından hırpalanır. Çöpçü grev yapıp salgına neden olsa normal karşılanır, ama ameliyattan çıkan bir hekimin dinlenmek için bir çay içmesi saldırı nedeni olur. Ancak, bıçak kemiğe dayandı. Büyüklerimizde görgüsüzlere yol gösterirse artık hekimlerin dışarıya kaçmasını da bir insan hakkı olarak değerlendirelim. Not: Hekimler hiçbir zaman paraya önem vermemişler, aile fertlerinin ve toplumun batı standardında eğitimli bireyler olması için çaba göstermişlerdir. Maalesef ülkemizde işsizlik nedeniyle garantili meslek deyip bazı uygun olmayan insanlar hekimliği tercih edebilir. Bunun içinde resmi veya özel tüm tıp fakültelerinde belli bir puanı ve yeteneği olmayanlar hekim adaylığına kabul edilmesinler. Siyasetçiler topluma hoş görünmek amacıyla bol fakülte açıp yeteneksiz insanlara da hekim olma yolunu açarsalar sayı olarak hedeflerine belki ulaşırlar, ama kaliteyi asla tutturamazlar. O tiplerde zaten bir yere gidemezler. Çünkü onları hiçbir millet istemez. Bizi Avrupalıların tercih etmesinin nedeni bilgi ve yeteneklerimiz nedeniyledir. Çöpçülüğü de taksi şoförlüğünü de şerefli meslekler olarak kabul ediyorum. Hele yabancı dilde bilip kültürlü insanlar olup insanlara yardımcı olursalar hekimler gibi saygı görürler. Nitekim, Akdeniz Üniversitesinden mezun olan bir genç hekim arkadaşımın yaşlanan babasının taksisiyle şoförlük yaptığını gördüm. Nazikliği ve yabancı dil bilgisinden dolayı herkes tarafından el üstünde tutulduğunu öğrendim. Geliri de hekim maaşının 3-4 katı olduğunu öğrendim. Yine ülkemizi terk eden bir arkadaşım İngiltere'de aranan bir şoför olmuştu.
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10
9) Baris (Doktor)
15.03.2022 14:59:29
Sn muhiddin göç, 53 yaşında uzman aile hekimiyim, 3500 kayıtlı hastam var ve 2021 yılı ortalama maaşım eşinizin 2/3 ü bile değil, bu emekliliğe yansıyan temel maaş değil, kayıtlı kişi sayısı , yaşlı ,gebe ,bebek sayısı gibi etmenlerle giydirilmiş maaş. Ayrıca gider yardımı alıyorum, şahıstan kiralık binadayım ve gider yardımı artık giderleri karşılamama seviyesinde. Verdiğim her tedavinin, yazdığım her ilacın, düzenlediğim her raporun sorumluluğu var ki aldığım ücretin bunu karşıladığını hiç düşünmesem de çocuk okuttuğum için mecburen işime devam ediyorum. Uygunsuz isteklerini yerine getirmediğim zaman bana saldırmaya hazır insanlarla aramda sadece bir paravan var ve devletim de beni bu güne kadar hiç korumadı, umarım bundan sonra korur. Daha iyi çalışma koşulları için sesimi duyurmaya çalışmam da en doğal hakkım. Belki sizin buna ihtiyacınız yoktur ama benim var.
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18
10) Dr (Dr)
15.03.2022 14:51:59
Aralık ayında yatan 7800tl nasıl yok sabit harici performans döneri alan da var alamayan da ilçe devlette ancak mahalledeki aile hekimi 20den aşağı almıyor sistem saçma sapan
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