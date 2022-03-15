Belediye Başkanı: Çöpçü ile doktor oğlum aynı maaşı alıyor

Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın belediye personelinin aldığı ücretlerden söz ederken oğlunu örnek vererek kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Şanlıurfa-Oğlu doktor olan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın sağlık alanındaki sorunlara dikkat çekerek ülke genelinde iş bırakma eylemi yapan doktorlara destek olduğu sözleri de ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa TV'de konuk olan Yalçınkaya "Şu anda bir çöpçü 7 milyon (7 bin) maaş alıyor. Benim oğlan doktor 7 milyon maaş alıyor. Anlatabildim mi? Oğlan da bize takılıyor. ‘Baba bizi çöpçü al' diye" ifadelerini kullanıyor.