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Beraber yaşadığı meslektaşını vuran doktor güvenlik kamerasında... Doktor tutuklandı
AVCILAR'da özel bir tıp merkezinin sahibi olan doktor, yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Azerbaycanlı kadın doktoru tabancayla vurarak ağır yaraladı. Polisteki işlemleri tamamlanan Celal T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Doktorun elinde tabancayla tıp merkezinin koridorlarında yürümesi güvenlik kameralarına yansıdı
Beraber yaşadığı meslektaşını vuran doktor güvenlik kamerasında... Doktor tutuklandı
08 Kasım 2019 - DHA
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Yeşilkent Mahallesi, Birlik Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinin sahibi Celal T. , aynı işyerinde çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen doktor Azerbaycan uyruklu A.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Celal T., belindeki tabanca ile A. A.'ya ateş etti. A.A. ağır yaralanırken Celal T. kaçmak istedi. Ancak silah seslerini duyup tıp merkezi önüne gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı doktor A.A. ise Bakırköy Sadi Konur Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.  Polisteki işlemleri tamamlanan Celal T. çıkarıldığı  Küçükcekmece Adliyesi'nde mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine konuldu.

 

Tıp merkezi sahibi doktor birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu: Yaralı kadının durumu ağır 

Şüpheli doktorun tıp merkezinde elinde tabanca ile yürüyerek bir kapıyı çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Anahtar Kelimeler:

doktor ozel tip merkezi

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