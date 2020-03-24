Berat Albayrak açıkladı... Üniversite sağlık personelinin de ek ödemesi artırılacak

Albayrak: Üniversite hastanelerinde de performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar liralık bir ek destek sağlayacağız

24 Mart 2020 17:34 - AA