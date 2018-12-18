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Best Quality Leadership Award 2018 ödülü Türk Kadın Doğum Uzmanına geldi
İSTANBUL Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Amerika’da ‘Best Quality Leadership Award 2018’ ödülüne layık görüldü.
Best Quality Leadership Award 2018 ödülü Türk Kadın Doğum Uzmanına geldi
18 Aralık 2018 - DHA
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İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü, Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Amerika’da ‘Best Quality Leadership Award 2018’ ödülüne layık görüldü.

Alanında birçok ilke imza atan Prof. Kavak,  ödülünü 10 Aralık’ta Las Vegas’taki Ceasars Palace Hotel'de gerçekleşen tören ile aldı.

Prof. Kavak’a, 2017 yılında, Oxford kökenli bir kuruluş olan Europe Business Assembly (EBA) tarafından ‘En İyi Hastane Yöneticisi’, Academic Hospital’a da ‘En İyi Hastane’ ödülü verilmişti.

PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK HAKKINDA

Prof. Dr. Kavak, 38 yaşında profesör ve anabilim dalı başkanı oldu. Uluslararası Perinatoloji Akademisi üyesi olan Prof. Dr. Kavak, bir dönem Dünya Perinatoloji (Gebelik Bilimi) Derneği Yönetim Kurulu görevini de icra etti. Albert Einstein tarafından kurulan Dünya Bilim ve Sanat Akademisi'nin mütevelli heyetinde de yer alan Prof. Dr. Kavak, Hindistan’da yapılan Dünya Kadın Liderlik Kongresi’nde Süper Başarılı Kadın Ödülü’nü aldı. Prof. Dr. Kavak şu anda İstanbul Kent Üniversitesi Kurucu Rektörü olarak görev yapıyor.

Anahtar Kelimeler:

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