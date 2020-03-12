Beştepe'deki Koronavirüs Zirvesi: Okullar 1 hafta tatil, üniversiteler 3 hafta tatil, maçlar seyircisiz oynanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Korona Virüs’e karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıya başkanlık etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

Bundan sonra titiz ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu salgının seyrini izlerken ülkemizdeki atabileceğimiz adımları da değerlendirdik. Bugün bu tedbirler paketinde bir dizi kararlar alındı.



İlkokul ve liseler 16 Mart'ta 1 hafta tatil edilecek. 23 Mart'tan itibaren öğrenciler uzaktan eğitime tabi tutulacaklar



Üniversiteler 16 Marttan sonra 3 haafta tatil olacak.

Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynama kararı alınmıştır.

Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili genelge hazırlandır. Fevkalade bir durum olmadığı sürece kamu görevlileri izne tabi olacaktır.

Vatandaşlarımızın yurt dışı seyahatlerini erteleme yönündedir. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın da 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almalarını istiyoruz.