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Beyaz Saray'da kullanılan Kovid-19 testiyle ilgili tartışma yaratan araştırma
New York Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırma, Abbott Laboratuvarlarının geliştirdiği testin pozitif örneklerin neredeyse yarısını gözden kaçırabileceğini ortaya koydu.
Beyaz Saray'da kullanılan Kovid-19 testiyle ilgili tartışma yaratan araştırma
14 Mayıs 2020 14:11 -
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Beyaz Saray'da kullanılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin, çok sayıda pozitif örneği tespit etmekte başarısız olduğu bildirildi.

Washington Post'un haberine göre, Abbott Laboratuvarlarının geliştirdiği ve ABD Başkanı Donald Trump'ın övgüyle söz ettiği Kovid-19 testleri, nazofarinjeal çubuklar sıvı içinde döndürülerek yapıldığında rakip Cepheid firmasının tespit ettiği pozitif örneklerin üçte birini gözden kaçırdı.

New York Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmada, her iki firmanın testleri kuru nazal çubuklarla yapıldığında ise Abbott'unkinin ıskaladığı pozitif örnek oranının yüzde 48'e çıktığı görüldü.

Kişinin Kovid-19 pozitif olup olmadığını 5 ila 13 dakikada tespit etmesi beklenen Abbott testi, mart ayı sonunda ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) acil durum yetkisi almıştı.

Abbott, ID Now testinin hatalı negatif oranının yüzde 0,02 olduğunu savunarak, New York Üniversitesi'nin çalışmasının bulgularının "teste ilişkin yapılan diğer araştırmalarla tutarlı olmadığını" bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. 

Anahtar Kelimeler:

beyaz saray kovid-19 test abbott

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