Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Beyin bağlantılarını inceleyen en büyük ve ayrıntılı harita yayınlandı
Google ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletindeki Janelia Araştırma Kampüsü'nden bilim insanları, herhangi bir hayvandaki beyin bağlantılarını inceleyen en büyük ve yüksek çözünürlüklü beyin haritasını yayımladı.
Beyin bağlantılarını inceleyen en büyük ve ayrıntılı harita yayınlandı
26 Ocak 2020 - tr.euronews.com
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Araştırmacılar, 21 Ocak'ta, bir meyve sineğinin beynindeki 25 bin kadar nöronu birbirine bağlayan 20 milyon bağlantı noktasını (sinaps) izleyen üç boyutlu modeli paylaştı.

Modelin beynin fiziksel yollarını haritalandırmak için ayrıntılı görüntüleme tekniklerini kullanan konnektomi alanında çığır açtığı düşünülüyor.

Konnektom denen haritayla sineğin beyninin yaklaşık üçte biri görüntülendi. Ancak bu küçük bölge bilim insanlarının en çok ilgi duyduğu kontrol merkezlerini kapsıyor: Öğrenme, hafıza, koku ve navigasyon gibi işlevleri kontrol kısımları

Araştırmacılar bunun, şimdiye kadar tespit edilen 20 milyondan fazla sinirsel bağlantıyla, herhangi bir türe ait tamamlanmış en büyük ve en ayrıntılı beyin haritası olduğunu söylüyor.

 

 

Google'ın teknolojisi kullanıldı

Araştırmacılar ilk olarak meyve sineğinin beyninin bölümlerini 20 mikron kalınlığında parçalara ayırdı. Her dilim bir saç telinin kabaca üçte biri kalınlığındaydı.

Daha sonra bu "beyin dilimleri", tarama yapan elektron mikroskobundan elektron akışına maruz bırakılarak görüntülendi.

Araştırmacılar, incelenen dişi meyve sineğinin beynine "hemibrain" adını verdi.

Google sinek beyni verileri üzerine çalışmaya başlamasının ardından, otomatik bölünme teknolojisi "taşkın doldurma ağları" (flood-filling networks), (FFNs) yöntemini geliştirdi ve bunu beynin veri kümesini yeniden yapılandırmaya uyguladı.

FFNs yeniden yapılanma sağlayan ilk otomatik bölünme teknolojisiydi. Ancak bu gelişmeye rağmen, araştırmacılar modelin prova okumasını yapmak için iki yıldan uzun zaman harcadı.

Böyle bir bağlantı şeması -ya da konnektom- beynin farklı bölgelerindeki devre sistemlerinin tamamını ve bunların birbirine nasıl bağlandığını ortaya çıkarabilir. Çalışma, örneğin hafıza oluşumunda yer alan ağların ya da hareket etmeyi sağlayan sinirsel yolların kilidini açmaya yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler:

beyin haritasi beyin arastirmalari sinaps konnektomi konnektom

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.