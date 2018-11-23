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Beyin kanaması geçiren 2 çocuk babası doktor kurtarılamadı
ADANA'nın Kozan ilçesinde görev yapan Aile Hekimi Mehmet Ömür Alasulu (46), evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Beyin kanaması geçiren 2 çocuk babası doktor kurtarılamadı
23 Kasım 2018 - DHA
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Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Mehmet Ömür Alasulu, merkez Çukurova ilçesindeki evinde 2 gün önce beyin kanaması geçirdi.

Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Alasulu, yapılan müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Eşi Derya Alasulu da doktor olan 2 çocuk babası Mehmet Ömür Alasulu, yarın Kabasakal Mezarlığı'nda öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Anahtar Kelimeler:

adana mehmet omur alasulu

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People
3
1) r.yılmaz (dr)
23.11.2018 16:56:57
Allah rahmet eylesin
People
4
2) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
23.11.2018 16:42:55
Allah taksiratını affetsin, yakınlarına sabır versin.
Akdeniz bölgesinde spontan beyin kanaması insidansı aceba diğer bölgelere göre daha mı fazla ?
People
6
3) bozeren (nş uz dr)
23.11.2018 11:59:55
Allah rahmet eylesin. sabır ve başsağlığı diliyorum.
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