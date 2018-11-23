Beyin kanaması geçiren 2 çocuk babası doktor kurtarılamadı

Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Mehmet Ömür Alasulu, merkez Çukurova ilçesindeki evinde 2 gün önce beyin kanaması geçirdi.
Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Alasulu, yapılan müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Eşi Derya Alasulu da doktor olan 2 çocuk babası Mehmet Ömür Alasulu, yarın Kabasakal Mezarlığı'nda öğle namazının ardından toprağa verilecek.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|22/11-25/11
|9.Ulusal Obezite Kongresi
|BESLENME...
|ANKA
|21/11-25/11
|9.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|ANTA
|22/11-25/11
|Uluslararası Katılımlı Kemik Dansitometri Kursu ve Osteoporoz Tedavisinde Güncellemeler Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|MUĞL
|03/12-04/12
|Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 2.dönem
|KADIN...
|İSTA
|07/12-09/12
|2. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|ANKA
|06/12-09/12
|8.Kadın Doğum Günleri
|KADIN...
|İSTA
|06/12-09/12
|İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum Günleri
|KADIN...
|İSTA