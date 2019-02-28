Beyin kanaması geçiren doktora saldıran kişi serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dün özel hastanede görev yapan İran uyruklu Dr. Hassan Cabbar, bir kişi tarafından darbedilerek yaralandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüpheli M.A, gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|01/03-02/03
|11.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi
|HEMATOLOJİ
|ANTA
|28/02-03/03
|11. Çapa Nefroloji ve Transplantasyon Günleri
|NEFROLOJİ
|SAKA
|07/03-10/03
|6. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar Güncellemesi
|KARDİYOLOJİ
|KIBR
|07/03-10/03
|6. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar Güncellemesi
|KARDİYOLOJİ
|KIBR
|14/03-17/03
|4. Psikiyatri Zirvesi & 11. Ulusal Anksiyete Kongresi
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|14/03-17/03
|4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete Kongresi
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|14/03-17/03
|4. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği Kengresi
|AİLE...
|ANTA