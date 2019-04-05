SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
'Beyin ölümünde organ bağışı oranını yüzde 50'ye çıkarmalıyız'
Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, geçen yıl beyin ölümü gerçekleşen 2 bin 174 kişiden 598'inin organlarının bağışlandığını belirterek, "Ülkemizde yüzde 30 bandında olan beyin ölümünde bağış oranını eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla 50'ye çıkarmalıyız." dedi
'Beyin ölümünde organ bağışı oranını yüzde 50'ye çıkarmalıyız'
05 Nisan 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının resmi rakamlarına göre Türkiye'de organ nakli olmak için bekleyen hasta sayısının 26 binin üzerinde olduğunu söyledi.

Bu rakam içinde hastaların en fazla beklediği organın 22 bin ile böbrek olduğunu aktaran Kahveci, Türkiye'de nakillerin daha çok canlıdan yapıldığına işaret etti. 

Avrupa'daki nakillerin ise büyük oranda kadavradan gerçekleştirildiğini dile getiren Kahveci, "Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı farkındalık çalışmaları sonucunda artık toplum kadavradan yapılan organ bağışları konusunda bilgilenmeye başladı." diye konuştu. 

"Artış var ama istediğimiz noktada değiliz"

Son dönemlerde hastanelerde verilen eğitim sonrası yaşanan artışa rağmen kadavradan yapılan organ bağışının henüz istenen düzeyde olmadığının altını çizen Kahveci, şunları kaydetti:

"Ailelerdeki bağış oranı düşük, bu konuda toplumsal farkındalığı artırmamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığının rakamlarına göre ülkemizde 2017 yılında 2 bin 46 beyin ölümü tespiti yapıldı. Görüşmeler sonunda ise 554 aile ölen yakınların organlarını bağışladı. Bu rakam geçen sene 2 bin 174'e çıktı ve bağışçı aile sayısı ise 598 oldu. Beyin ölümünde bağış oranı yüzde 30 bandında. Ülkemizde yüzde 30 bandında olan beyin ölümünde bağış oranını eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla yüzde 50'ye çıkarmalıyız."

"Nakil bekleyen hastalar için umut kaynağı"

Kahveci, Avrupa ülkelerinin her geçen gün artan organ nakil ihtiyacı karşısında yasal düzenlemeler yaptığına dikkati çekti. 

İngiltere'nin Galler bölgesinde 5 yıl önce herkesin doğuştan organ bağışçısı olmasına karar verildiğini aktaran Kahveci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fransa da 2 yıl önce bu uygulamaya geçti ve organ temininde yüzde 50'den fazla artış oldu. Bu uygulama gelecek yıl İngiltere'de de başlayacak. Aynı şekilde Almanya hükümeti konuyu parlamentosunda görüşüyor. Tüm bunlar organ nakli bekleyen hastalar için umut kaynağı. Türkiye'de de Avrupa'daki gibi bir yasal değişiklik yapılabilir. Vakıf olarak herkesin doğuştan organ bağışçısı olacağı yasal bir değişiklik için çalışma grubu oluşturduk. Hazırlanacak raporu yetkili otoritelerle paylaşacağız. Bu düzenleme hayata geçerse ülkemizde organ nakli olmak için bekleyen hasta sayısı azalacaktır." 

Anahtar Kelimeler:

organ nakli eyup kahveci turkiye organ nakli vakfi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Erciyes Üniversitesi Dünya Sağlık Örgütü Kayseri Şehir Hastanesi Ahmet Özyalçın Kayseri İl Sağlık sağlıkta şiddet 112 acil servis sağlık çalışanı meme protezi kanser meme kanseri HPV aşısı serviks kanseri rahim ağzı hastalıkları inm tansiyon alkol kullanımı kanser Dünya Sağlık Örgütü Kanser Haftası organ nakli Eyüp Kahveci Türkiye Organ Nakli Vakfı doktor Bedriye Altun Genel Cerrahi TUS ÖSYM başvuru Bezmialem Vakıf Üniversitesi Cengiz Köksal Buerger hastalığı onkoloji kanser haftası Nuri Karadurmuş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanser tedavisi Nurcan Tunçbağ kanser ilacı Boğaziçi Üniversitesi Rana Sanyal Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Cevdet Erdöl Radyasyon Onkolojisi Tayfun Hancılar kanser hastası kızamık virüsü İnegöl Devlet Hastanesi yaşam süresi Dünya Sağlık Örgütü Dünya Sağlık İstatistikleri
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
03/04-06/04 13.Uluslararası Türk Omurga Kongresi BEYİN VE... İZMİ
04/04-06/04 Ulusal Kan ve Kemik iliği Nakli Kongresi HEMATOLOJİ KIBR
03/04-07/04 7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu ENFEKSİYO... ANTA
04/04-07/04 9. Nöroimmünoloji Okulu İMMÜNOLOJİ MUĞL
05/04-07/04 TOD Nisan Kursu GÖZ... ANKA
05/04-07/04 TOD Nisan Kursu GÖZ... ANKA
07/04-10/04 41. PEDİATRİ GÜNLERİ ve 20. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ ÇOCUK... İSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.