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Beyin tümöründen kurtulup doğum yapan hasta çocuğuna doktorunun ismini verdi
MERSİN'de, 6 aylık hamileyken, bir gözünde görme yetisinin kaybolmasına diğerinde ise yüzde 50 görme kaybına neden olan beyin tümöründen kurtulan Aysel Bozkurt (34), 4'üncü çocuğunu kucağına aldı. Bozkurt, 3 kilo 550 gram olarak dünyaya gelen kızına, doğumu yaptıran Opr. Dr. Mercan Aslan Çalış'ın ismini verdi
Beyin tümöründen kurtulup doğum yapan hasta çocuğuna doktorunun ismini verdi
10 Ekim 2018 - DHA
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Van'da yaşayan Aysel Bozkurt, 2016 yılında 3'üncü çocuğuna hamileyken, sol gözünde ileri derecede görme kaybı yaşadı. Çocuğunu dünyaya getirdikten sonra iyileşen Bozkurt'un sağ gözünde, 4'üncü hamileliğinin 6'ncı ayında yüzde 50 görme kaybı oluştu. Eşiyle birlikte Mersin'deki özel hastaneye başvuran Aysel Bozkurt, Opr. Dr. Rıdvan Açıkalın tarafından tedaviye alındı. Çekilen MR sonucu Bozkurt'un beynindeki 2 santimetrelik tümörün göz damarlarına baskı yaptığı, bunun da görme kaybına yol açtığını saptandı. Hemen ameliyata alınan Bozkurt'un beynindeki kitle, yaklaşık 4 saat süren mikro cerrahi yönteminin kullanıldığı operasyonla alındı. Operasyon sonrası sağ gözündeki görme kaybı ortadan kalkan Bozkurt'un sol gözünde de iyileşme gözlendi. 

BEBEĞİN ADI 'MERCAN' OLDU

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Mercan Aslan Çalış, tedavisinin ardından Aysel Bozkurt'un doğumunu yaptırıp, süreci takip etti. Dünyaya gelen 4'üncü çocuğuna doktoru Mercan Aslan Çalış'ın ismini veren Bozkurt, "Zorlu ve endişeli hamilelik süreci yaşadım. Mercan Aslan Çalış hocamız da hep benim yanımdaydı ve destek oldu. Sağlıklı bir şekilde kızımı kucağıma aldığım için doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu nedenle çocuğuma Mercan ismini verdik. Önce ismini farklı düşünüyordum ama bu olaydan sonra doktorumuzun ismini koyduk. Kendisine teşekkür ediyorum. 3 kilo 550 gram doğan bebeğim oldukça sağlıklı" dedi.

Anahtar Kelimeler:

mercan aslan calis aysel bozkurt

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