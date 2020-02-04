Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedbiri
Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Bir süre hastanede tetkikleri yapılan kadın, bir süre sonra izole müşahade odasına alındı. Hastaneye başvuran kişinin kısa zaman önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi. 
Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedbiri
04 Şubat 2020 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İSTANBUL-  Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir Türk kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Tahlillerin ardından kadın hastanenin izole müşahade odasına alındı.

Bu sırada hastanedeki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü. Hastaneye başvuran kadının kısa süre önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus cin hostes beylikduzu devlet hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.