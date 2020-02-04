Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedbiri

İSTANBUL- Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir Türk kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Tahlillerin ardından kadın hastanenin izole müşahade odasına alındı.
Bu sırada hastanedeki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü. Hastaneye başvuran kadının kısa süre önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/02-08/02
|5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS