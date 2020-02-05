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Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedbirleri alınmıştı, tahliller temiz çıktı
Tayvan uçuşundan sonra halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle  hastaneye başvuran ve tedavi altına alınan  kadın kabin memuru, kontrollerinin ardından taburcu edildi
Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedbirleri alınmıştı, tahliller temiz çıktı
05 Şubat 2020 - DHA
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İSTANBUL- Kabin memuru önceki gece saatlerinde, halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu. Şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yapılan ve bir süre önce Tayvan uçuşu yaptığı öğrenilen kabin memuru,  daha sonra hastanenin izole müşahade odasına alınmıştı.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedbiri

Geceyi hastanede geçiren kadın, tahlillerinin temiz çıkmasının ardından bugün öğle saatlerinde taburcu edildi.

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