SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Beynin ruhsal deneyimlerin şekillendiği bölgesi fMRI ile saptandı
Bilim adamları, bireyin kendisi dışındaki varlık veya çevreyle kurduğu manevi bağı tanımlayan ruhsal deneyimlerin, beynin yan zar bölgesinde yoğunlaştığını keşfetti.
Beynin ruhsal deneyimlerin şekillendiği bölgesi fMRI ile saptandı
03 Haziran 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Bilim adamları, bireyin kendisi dışındaki varlık veya çevreyle kurduğu manevi bağı tanımlayan ruhsal deneyimlerin, beynin yan zar bölgesinde yoğunlaştığını keşfetti.

ABD'nin Yale ve Columbia Üniversitelerinden bilim adamları, 27 genç yetişkin üzerinde yaptıkları çalışmada, deneklerin ruhsal deneyimleri sırasında beynin yan zarındaki nöron faaliyetinin arttığını tespit etti.

Araştırmada, deneklerden, geçmişte yoğun stres ve gevşeme duyguları yaşadıkları deneyimler ile dinsel yahut dünyevi, varlıklarının ötesinde doğa, başka insanlar ve üstün bir varlıkla manevi temas halinde hissettiklerini anlatmaları istendi. Anlatımları sırasında deneklerin beyin faaliyetini izlemek için fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) grafikleri çekildi.

Deneklerin yaşadığı farklı ruhsal deneyimlerinin, genel olarak beynin yan zar bölgesindeki nöron faaliyetini etkilediğini tespit edildi.

Araştırmacılar insanın benliğinin ötesine geçtiği ruhsal deneyimler için nöro-biyolojik bir konum tayin edebilmenin, akıl ve ruh sağlığı hastalıklarının tedavisinde ve bağımlılıkla mücadelede bu türden deneyimlerinden nasıl faydalanılabileceğinin anlaşılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Araştırmanın sonuçları "Cerebral Cortex" dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:

beyin arastirmalari ruhsal deneyim

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
3600 saglik-sen metin memis yipranma payibeyin araştırmaları ruhsal deneyimabant izzet baysal universitesi tip fakultesi anatomi kadavrayapay kornea uc boyutlu yazicisaglik bakani sehir hastaneleriortopedi prof. dr. osman tugrul eren osteoartrit paca corbasi prof. dr. demirhan diracoglu kolajen peptitl prof. dr. alp cetin prof. dr. koray unaypediatrik endokrinoloji prof. dr. ayca torel ergur iyot eksikligi santral sinir sisteminin gelisimi tiroitnukleer bilimler prof. dr. fatma yurt onaran metal-polimer kompozit ege universitesitugba ekinci tehdit
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.