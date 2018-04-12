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Beyşehir’in yeni devlet hastanesinde 9’u uzman 17 yeni hekim göreve başladı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yapımı tamamlandıktan sonra 14 Mart’tan itibaren sağlık hizmeti vermeye başlayan yeni devlet hastanesinde 9’u uzman olmak üzere toplam 17 yeni hekim görev yapmaya başladı.
Beyşehir’in yeni devlet hastanesinde 9’u uzman 17 yeni hekim göreve başladı
12 Nisan 2018 -
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KONYA-Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, Beyşehir Devlet Hastanesine atanarak göreve başlayan yeni uzman doktorlarla tanışma programında biraraya geldi. Küçükbuzcu burada yaptığı açıklamada, “Şu anda hastanemize atanan 9’u uzman 17 hekimimiz hasta kabulüne başlamış bulunuyor. Hastanemize kardiyoloji, göğüs hastalıkları, dahiliye, nöroloji, psikiyatri, radyoloji, çocuk hastalıkları, acil tıp uzmanı ve aile hekimi olmak üzere 9 farklı branşta atanan uzman hekimlerimize yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. 8 pratisyen hekimimiz de acil servisimizde hizmet vermeye başlamıştır. Eksik branşların temini konusunda da gerekli adımları atmış bulunuyoruz. İnşallah en kısa sürede onların da tamamlanacağını umuyoruz” dedi.

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