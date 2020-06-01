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Bezmialem’in ön cephesindeydi Koronavirüs oldu: Doktor Muhammet Tunç’a moral telefonları
Türkiye'de sağlık çalışanları Kovid-19'la mücadelenin ön saflarındaki mücadeleleriyle büyük takdir toplarken bazı doktorlar vatandaşların canını kurtarmak isterken koronavirüse yakalandı. Genç yaşına rağmen sağlık alanında başarılı işlere imza atan ve Bezmi Alem Hastanesi'nde 2 aydır koronavirüs hastalarını tedavi eden Doktor Muhammet Tunç de bu isimlerden biri. Tunç, ramazan ayında yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı.
Bezmialem’in ön cephesindeydi Koronavirüs oldu: Doktor Muhammet Tunç’a moral telefonları
01 Haziran 2020 10:41 - Yeni Şafak
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Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadelede adeta hayatlarını ortaya koyarak canla başla çalışan sağlıkçılar, kendi sağlıklarını tehlikeye atarak durmaksızın çalışıyor. Türkiye genelindemücadele veren devletin kurumları, Sağlık Bakanı ve tüm sağlık ordusunun fedakar gayretleri toplumun her kesiminden alkış aldı. Bu süreçte koronavirüse kargşı verilen bu büyük savaşta bazı sağlık çalışanları da virüse yakalandı.

Görev yaparken virüse yakalandı

Bezmi Alem Hastanesi'nde başarılı bir şekilde görevini yerine getiren ve 2 aydır koronavirüs hastalarını tedavi eden Dr. Muhammet Tunç ramazan ayında koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Tunç'un tedavisine görev yaptığı Bezli Alem Hastanesi'nde hemen başlandı.

Geçmiş olsun dilekleri iletildi

Koronavirüs hastaları için verdiği büyük mücadele esnasında virüse yakalanan Bezmi Alem Hastanesi doktorlarından olan ve aynı zamanda ÖNCÜ SPOR’un Sağlık Komisyon Başkanlığı görevini üstlenen Dr. Muhammet Tunç'a çok sayıda geçmiş olsun telefonu geldi.

TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal şu an görev yaptığı hastanede koronavirüse karşı mücadele veren Dr. Muhammet Tunç'u arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz

Bilal Erdoğan görüşmede "Canımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Millet olarak vazifesini fedakarca yürüten doktorlarımızı gönülden alkışlıyoruz. İnşallah bu illetten tez zamanda kurtulacağız, tekrardan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullanırken Dr. Muhammet Tunç ise geçmiş olsun dileklerinin kendisine moral olduğunu belirterek Kamber Çal ve Bilal Erdoğan’a teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus muhammet tunc

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1) ramazan (doktor)
01.06.2020 11:48:36
covid ile SADECE aktif mücadele edenlere 3 ay daha tavandan ödeme yapılmalı. Moral ve motivasyonu artırma bakımından önemli. Bunu hak ediyoruz diye düşünüyorum.
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