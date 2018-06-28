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Bıçak parası isteyen doktor suçüstü yakalandı
Trabzon’da, devlet hastanesinde ameliyat yapacağı hastasından bıçak parası alırken suçüstü yakalanan doktor E. V. tutuklandı
Bıçak parası isteyen doktor suçüstü yakalandı
28 Haziran 2018 - DHA
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Trabzon’da işitme engelli Turgay Y., babası Volkan B. ile muayene için Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) servisinde görevli E.V. 'ye gitti. İddiaya göre  E.V, ameliyat için hastadan 2 bin TL istedi. Volkan B., kendisinden bıçak parası istediğini öne sürdüğü doktoru Sağlık Bakanlığı’na şikayet etti.

Bakanlık yetkilileri, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Polis ekipleri, dün Volkan B.’den seri numaraları alınmış paraları doktora vermesini istedi. Dr. E.V. , seri numaraları belirlenen 2 bin lira parayı alırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan E. V. , emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Suçlamaları kabul etmeyen, kendisine komplo kurulduğunu öne süren E. V., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:

bicak parasi kanuni egitim ve arastirma hastanesi

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3
1) dr.mikro (hekim)
29.06.2018 16:06:18
İki yanı ... değnek. Başta söyleyeyim mikrobiyoloji uzmanıyım. Bıçak parası maalesef bir gerçek branşını söylemeyeceğim bir arkadaş çalışan hasta bakıcıdan bile bıçak parası istemiş. Aynı arkadaş bizim hakkımızda ortalamadan alıyorlar diye (sanki çok para alıyormuşuz gibi kendinin bir iki hastadan ekstra aldığı para benim toplam dönerim) sağda solda konuşan kişi.

Sorulası gereken asıl soru hekime hak ettiği geliri veriyor musun?

Suçlu sistem mi hekim mi?
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1
2) aydin sinal (hekim)
29.06.2018 16:02:48
gecenlerde bir av magazasinda bir av bicagi gördüm damaskus celiginden fildisi kapzali av bicaginin fiyati 2000 euro idi,bu arkadasin 2000 bin istedigi bu cerrah bistürisi nin özelligi nedirki?
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4
3) kanuni trabzon (sağlıkçı)
29.06.2018 12:54:46
bu hastanede bu doktora bu cesareti veren hastanedeki paraya alışkın diğer paragöz doktorlar olabilir. bu dokunulmayan diğer doktorların da araştırılması bıçak parasının fazlasıyla devam ettiğini gösterecektir. katlarda özel oda verilip müşteri kabul etmeleri sağlanan korumalı bir sürü doktor varken acemi çaylak doktor cezaevinde.
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5
4) Muammer Canik (Emekli)
29.06.2018 10:49:03
İsmi geçen hekim,Sağlık Bakanlığı kadrosunda değil,Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadrosundadır. Sağlık Bilimleri Üniversitesin den önce Sağlık Bakanlığının soruşturma açması garip.
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7
5) Frankie Bellevan (Tıp Doktoru)
29.06.2018 10:35:25
Buyrun Cenaze Namazına....!!!
People
10
6) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
29.06.2018 09:14:23
Her şeyin kayıt altına alınabildiği bu teknoloji devrinde, resmi kurumda çalışırken hâlâ hastalardan para isteyecek kadar zeka problemi olan arkadaşların bulunması üzücü, Bakanlığın ve Emniyetin olayın üstünü örtmeden-haber uçurmadan müdahale etmesi adalet açısından artı puan olarak gözüküyor.
People
13
7) dr (uzman)
28.06.2018 23:37:46
doktorlara yönelik algı operasyonu yapılıyor.doktor düşmanlığı artık son bulmalı.sağlık bakanlığı ve medya hekimi karalamaktadır.
People
6
8) ahmet (sadik)
28.06.2018 22:39:11
ne guzel degilmi hekimi bu halegetirenlerin hic sucu yok degilmi sayin medimagazin gercekten sen nasil bir sitesin ki bu olaylari kullanarak nemalaniyon. aslinda mediMAGAZIN hersey adinda var bir daha seni takip edersem...
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8
9) Kamil Ömür (Uz.dr)
28.06.2018 16:59:52
Bu arkadaş nereden baksan en az 15.000 lira kazanıyordur. Eğitim görevlisi kadrosunda çalışıyor. Ben 30.000 lira kazanmak istiyorum, 50.000 lira kazanmak istiyorum diyorsan istifa et özele geç. Hem devlet garantim olsun cumartesi çalışmayayım kimseye cep telefonu numarası vermek zorunda kalmayayım hem de çok para kazanayım !!! Var mı böyle bir şey? Var. Hastadan illegal açıktan para iste. Sonuç bu. Yazık. Bu bıçak parası olayında eski doktorlar suçlanırdı. Bu arkadaş yeni mezun sayılır. 2002 mezunu. Şuna da inanıyorum bu olayı sporadik vaka olarak düşünebiliriz. Eskiden hemen hemen rutinken şimdi binde 1 dir en fazla.
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