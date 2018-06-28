Bıçak parası isteyen doktor suçüstü yakalandı

Trabzon’da işitme engelli Turgay Y., babası Volkan B. ile muayene için Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) servisinde görevli E.V. 'ye gitti. İddiaya göre E.V, ameliyat için hastadan 2 bin TL istedi. Volkan B., kendisinden bıçak parası istediğini öne sürdüğü doktoru Sağlık Bakanlığı’na şikayet etti.

Bakanlık yetkilileri, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Polis ekipleri, dün Volkan B.’den seri numaraları alınmış paraları doktora vermesini istedi. Dr. E.V. , seri numaraları belirlenen 2 bin lira parayı alırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan E. V. , emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Suçlamaları kabul etmeyen, kendisine komplo kurulduğunu öne süren E. V., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili idari soruşturma başlattı.