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Bıçakla doktorun üzerine yürüyen zanlıya 16 ay hapis cezası
Annesini Aralık 2015’te İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’nin acil servisine götüren Metin Kayar, tahliller için birkaç tüp kan isteyen acil tıp doktoru Türker Karaboğa’ya tepki gösterdi
Bıçakla doktorun üzerine yürüyen zanlıya 16 ay hapis cezası
14 Şubat 2019 - Hürriyet İdris Emen
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Dr. Karaboğa ise hasta yakınından kendisini rahatsız etmemesini ve dışarıda beklemesini istedi. Hürriyet'te yer alan İdris Emen'in haberine göre; Dr. Karaboğa hastane güvenliğini çağırmak için dışarı çıktığında da elindeki bıçakla üzerine yürüdü ve tehdit etti.

O sırada Kayar’ın kardeşi Tekin Kayar da Dr. Karaboğa’ya yumruk attı. 

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