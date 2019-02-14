Bıçakla doktorun üzerine yürüyen zanlıya 16 ay hapis cezası



Dr. Karaboğa ise hasta yakınından kendisini rahatsız etmemesini ve dışarıda beklemesini istedi. Hürriyet'te yer alan İdris Emen'in haberine göre; Dr. Karaboğa hastane güvenliğini çağırmak için dışarı çıktığında da elindeki bıçakla üzerine yürüdü ve tehdit etti.

O sırada Kayar’ın kardeşi Tekin Kayar da Dr. Karaboğa’ya yumruk attı.

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