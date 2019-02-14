Bıçakla doktorun üzerine yürüyen zanlıya 16 ay hapis cezası

Dr. Karaboğa ise hasta yakınından kendisini rahatsız etmemesini ve dışarıda beklemesini istedi. Hürriyet'te yer alan İdris Emen'in haberine göre; Dr. Karaboğa hastane güvenliğini çağırmak için dışarı çıktığında da elindeki bıçakla üzerine yürüdü ve tehdit etti.
O sırada Kayar’ın kardeşi Tekin Kayar da Dr. Karaboğa’ya yumruk attı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|15/02-16/02
|18. Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri
|ORTOPEDİ...
|İZMİ
|13/02-16/02
|2. Minimal invaziv Jinekoloji Cerrahi Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|14/02-17/02
|3.Koru Gebelik Lohusalık ve Doğum Kongresi
|KADIN...
|BOLU
|14/02-17/02
|Uluslar arası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi
|NÖROLOJİ
|ANKA
|21/02-22/02
|17.Çukurova Pediatri Günleri
|PEDİATRİ
|ADAN
|21/02-23/02
|3.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|22/02-23/02
|4. İstanbul Hipofiz Sempozyumu - Hipofiz Adenomlarının Tedavisinde Endoskopik Endonosal Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu ve 2. Hipofiz Hastalıklarında Hemşirelik Bakım Kursu
|BEYİN VE...
|İSTA