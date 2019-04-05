Bıçakladığı eşi öldü: İhmalle suçladığı doktor ceza aldı



'Ölüme sebebiyet vermek' suçundan yargılandığı davada 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde 1,5 yıl kalan Bedriye Altun, "Çocuklarımı ve kendimi korumak, eşimi korkutmak amacıyla bunu yaptım. Hatası ve ihmali olan bir doktor yüzünden eşim öldü, ben hapse girdim, bütün hayatımız değişti" dedi.

Canik ilçesinde 13 Kasım 2014 tarihinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti:

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; eve alkollü gelen Erdoğan Altun, kızlarına şiddet uygulamaya başladı. Bunun üzerine eşi Bedriye Altun araya girdi. Ancak Altun 20 yıllık eşini de dövdü. Kısa süre sonra çift arasında yeniden tartışma çıktı. Bedriye Altun da mutfaktan aldığı bıçak ile eşini karnından yaraladı. Hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan Altun, tedavisinin ardından taburcu edildi. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Bedriye Altun, ertesi gün fenalaşan eşini ikinci kez aynı hastaneye götürdü. Ancak Altun, kurtarılamadı. Bedriye Altun yeniden gözaltına alınarak, tutuklandı.

5 YIL 5 AY HAPİS CEZASI ALDI

Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanan Bedriye Altun'a 'tahrik altında yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek' suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi. 1,5 yıl cezaevinde kalan kadın, yattığı süre göz önüne alınarak, Şubat 2016 günü tahliye edildi.

DOKTORLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Bedriye Altun, eşinin ölümünde ihmalleri olduğu iddiasıyla Acil Tıp Uzmanı Uzman Doktor B.T.(37) ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr.Dr. Y. K. (65) hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma aşamasında Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporunda, sol karından giren kesici aletin batın boşluğuna ulaştığı, burada bağırsak yaralanmasına neden olduğu, bağırsak içeriğinin karın içerisine dağıldığı bilgisi yer aldı. Raporda olayda ağır hizmet kusuru bulunduğu bildirildi. Bunun üzerine 2 doktor hakkında Samsun 5'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sonunda 2 doktor beraat etti. Aile karara, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde itiraz etti. Bölge Mahkemesi, 7 Şubat 2019 verdiği kararında olay günü nöbetçi doktor olan Acil Tıp Uzmanı B.T.'nin kusurlu olmadığını bildirerek, beraat kararına yapılan itirazı reddetti.

'İLLİYET BAĞI YOK İHMAL VAR'

Genel Cerrahi Uzmanı Y. K.'nin ise Erdoğan Altun'u 24 saat gözlem altında tutması gerekirken taburcu ederek, kusurlu davrandığını ifade eden Bölge Mahkemesi, "Ancak bu kusurlu eylem ile ölüm arasında illiyet bağı kurulamadı" dedi. Bu nedenle de Doktor Y. K.'nin 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak' suçundan yargılanması gerektiğini bildirdi. Yeniden yapılan yargılamada Y. K., 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alan mahkeme iyi hal indirimiyle cezayı 2 ay 15 güne indirdi. Ceza, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında ertelendi.

DERİ YIRTIĞI' DİYEREK EVE GÖNDERDİ

Olay günü eşinin eve alkollü geldiğini söyleyen Bedriye Altun, "İki kızımı dövüyordu, 'Çocuklarıma böyle eziyet edemezsin' dedim. Beni itekledi, canım yandı. Mutfaktan aldığım bıçakla yaraladım. Sonra eşimi hastaneye götürdük. Genel cerrahi doktoru ilgilenmeyip, 'Deri yırtığı' diyerek eşimi eve gönderdi. Eşim ertesi gün rahatsızlandı. Tekrar hastaneye götürdük. Ameliyata alındı ancak vefat etti. Bu olay nedeniyle haksız yere cezaevinde yattım. Çok zor günler geçirdim. Hatası ve ihmali olan doktor yüzünden zorluklara ve eziyete katlandım" dedi.

'ÇOCUKLARIMI VE KENDİMİ KORUMAK İÇİN'

İlk davada 2 doktorun da beraat ettiğini, yapılan itiraz sonucunda ise doktorlardan birinin ihmali bulunduğunun ortaya çıktığını ifade eden Altun, "Çocuklarımı ve kendimi korumak, eşimi korkutmak amacıyla bunu yaptım. Eğer doktor eşimle doğru düzgün ilgilenseydi karnındaki yarayı görebilirdi ama yapmadı. Eşim hayatını kaybetti. Biz daha fazla ceza almasını bekliyorduk. Çünkü eşim vefat etti, ben hapse girdim, bütün hayatımız değişti" diye konuştu.