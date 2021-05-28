Bıçaklanan ortopedi asistanı: Hayati tehlike devam ediyor, tam kesi olan bir parmağı dikildi

ANKARA-Gülüm, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki odasında ziyaret ettiği Dr. Ertan İskender'e, bu olayın takipçisi olacaklarını söyleyerek, "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İskender de bu duruma yol açan sistem hatasının düzeltilmesi gerektiğine dikkati çekti.

- "Kendisiyle görüştük, oldukça üzüntülü"

Gülüm, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, dün yaşanan olayın sağlık çalışanlarını üzüntüye sevk ettiğini belirtti.

Sağlık hizmeti vermekten başka düşüncesi olmayan hekime bir hasta tarafından bıçaklı saldırı olduğunu dile getiren Gülüm, "Bu saldırı sırasında sağ sırtından ciddi bir yaralanması ve sağ elinde iki parmağında ciddi bir yaralanması oldu. Parmakların birinde tam bir kesi vardı ve 4,5 saat süren çok başarılı bir ameliyat sonrasında tekrar dikildi. Ameliyatta bulunan hocalarımızla da görüştük, 10 gün kadar çok kritik bir süreç olacak. Sırtındaki yaralanmasından dolayı hayati tehlikesi devam ediyor. Hayati organlara yakın bir bölge orası. Kendisiyle görüştük, oldukça üzüntülü." dedi.

- "Son bulmasını umut ediyoruz"

Bir yılı aşkındır salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının ön safta olduğunu ifade eden Gülüm, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarının evlerine hüzünlü haber göndermek, bütün sağlık çalışanlarının moralini bozmuş durumda. Şu an içeride sağlık çalışanlarında moral, motivasyon düşüklüğü var. Son 2 yıldır Bakanlığımız tarafından özellikle sağlıkta şiddetle ilgili önleyici yasalar çıkarıldı. Bunların sahaya çok güzel yansımaları oldu. Sayın Bakanımız da dünden beri aktif bir şekilde takip ediyor. Hekim kardeşimizle de görüştü, bizler de sürekli her türlü gelişmeyi iletiyoruz, irtibat halindeyiz. Bu süreçlerin bir daha tekrarlanmaması arzusuyla son bulmasını umut ediyoruz."

- "Yeterli cezanın verilmesi gerekiyor"

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç da saldırganın kronik bir hasta olduğunu, daha önce bu hastanede ameliyat edildiğini ve ayağında ampütasyon yapıldığını, ayak parmaklarının kesildiğini belirtti.

Saldırganın tedavisinin yapıldığını anlatan Kılıç, "Cerrahi olarak tedavisi uygulanmış, hasta yara yerine bağlı şikayetler için geliyor. Doktor arkadaşlar da 'Hiçbir sıkıntısının olmadığını, daha sonra fizik tedavi alacağını' söylüyor. Bıçakladığı doktor arkadaş da daha önce bu hastanın intihar teşebbüsünü engelleyen arkadaş. Psikolojik tedavisi oluyor, poliklinikte de kontrolü devam eden bir hasta." diye konuştu.

Doktorun elinden de bıçaklandığını belirten Kılıç, "Bu ileride mesleği yapmasını engelleyecek bir durum. 3 yıllık asistan arkadaşımız, yeterli eğitimi almış. Çok acı bir şey." dedi.

Kılıç, bunun, doktorların çalışma şevkini kıran bir olay olduğunu söyleyerek, "Kovid-19 döneminde böyle bir şeyin başlarına gelmesi çok üzücü. Hastayla sürekli ilgileniyorlar. Öğlen geliyor, poliklinikten ayrılmıyor akşama kadar. Asistan arkadaşlar, doktor arkadaşlar canla başla bu hastayla sürekli ilgilenmelerine rağmen bu başına geliyor. Tasarlanmış bir olay. Doktor Bey bilmiyor, arkadan yapılmış bir saldırı. Yeterli cezanın verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bıçakladığı doktor intiharını engellemiş



Başhekim Prof. Dr. Rahmi Kılıç ise doktoru bıçaklayan hastanın daha önce hastanede ameliyat olduğunu, ayak parmaklarının kesildiğini ve tedavisinin yapıldığını söyleyerek şöyle konuştu:



"Hasta yara yerine bağlı şikayetleri için doktora geliyor. Doktor arkadaşlar da bir sıkıntısı olmadığını söylüyorlar. İşin ilginç yanı bıçakladığı doktor arkadaş daha önce bu hastanın intihar girişimini engelleyen arkadaş. Psikolojik tedavisi devam eden ve poliklinikte kontrolü devam eden bir hasta. Doktorumuz elinden bıçaklanıyor. Bu durum ileride mesleğini yapmasını engelleyecek bir durum. Arkadaşımız 3 yıllık asistan, ortopedi uzmanı olmaya namzet bir arkadaş. Sağ elinde parmaklarını koparacak şekilde yaralanıyor. Sağ el bir ortopedist için çok önemli. Ameliyat yapmasını engelleyecek bir olay bu. Bu doktor arkadaşlarımızın şevkini kıran yaralayan bir şey. Hem de Kovid döneminde böyle bir şey olması çok üzücü."



'ARKASI DÖNÜKKEN SIRTINDAN BIÇAKLIYOR'



Prof. Dr. Kılıç, doktorun sırtı dönükken bıçaklı saldırıya uğradığını, olayın planlanarak yapıldığını bildirerek "Öğlen geliyor akşama kadar ayrılmıyor. Bıçak yanındaymış, tasarlanmış bir olay acı olan bu. Engelleyici olması için yeterli cezanın verilmesi gerekiyor. Doktoru ziyaret ettik, olayı defalarca anlattı. Doktor bir şey hatırlamadığını, arkası dönükken sırtından yapılan bir saldırı olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.



Öte yandan olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Bayram N., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.