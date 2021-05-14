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Biden, Kovid-19'a karşı aşılananların artık maske takmasına gerek olmadığını söyledi
ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tamamen aşılanan kişilerin maske takmasına gerek olmadığını belirterek, "Şimdi kural çok basit, aşı olun ya da olana kadar maskenizi takın." dedi.
Biden, Kovid-19'a karşı aşılananların artık maske takmasına gerek olmadığını söyledi
14 Mayıs 2021 14:35 -
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Biden, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) Kovid-19 kurallarına ilişkin yeni bir rehber yayımlamasının hemen ardından Beyaz Saray bahçesinde açıklama yaptı.

"Bugün ABD'de koronavirüs ile mücadelemizde muhteşem bir gün." diyen Biden, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, tamamen aşılanan kişilerin artık maske takma zorunluluğu olmadığını duyurdu." ifadesini kullandı.

Biden, bu kararın ardında aşılamalardaki başarılarının olduğunun altını çizerek, "114 günde 250 milyon doz aşı yaptık. Bunun sonuçlarını da görüyoruz. 50 eyaletten 49'unda vakalar düştü." diye konuştu.

Salgının başından bu yana hastaneye yatış oranlarının en düşük seviyede olduğunu açıklayan Biden, ABD halkının son 1 yıldır gösterdiği sabrın ve fedakarlıkların takdire şayan olduğunu vurguladı.

Biden, "Aşı olarak vatanseverlik görevinizi yerine getirdiniz. Şimdi kural çok basit, aşı olun ya da olana kadar maskenizi takın." dedi.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 joe biden maske

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