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Bilecik'e altı ambulans ve bir UMKE aracı teslim edildi
Sağlık Bakanlığınca acil sağlık hizmetlerinin hızlı, etkin ve eksiksiz sürdürülebilmesi için Bilecik'e tahsis edilen 6 ambulans ve bir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı törenle teslim edildi.
Bilecik'e altı ambulans ve bir UMKE aracı teslim edildi
07 Mayıs 2019 - AA
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Vali Bilal Şentürk, İl Sağlık Müdürlüğündeki törende, sağlık hizmetlerinin dünden daha iyi olması amacıyla kendilerini geliştirmek için çalıştıklarını ifade ederek, Sağlık Bakanlığının bu çerçevede sadece Türkiye'de değil, ihtiyaç duyulan ülkelerde de sağlık teşkilatının güzel hizmetler verdiğini söyledi.

Ambulansların ve hastanelerin daha kaliteli, daha nitelikli sağlık hizmeti verebilmek için birer araç olduğunu belirten Şentürk, şöyle konuştu:

''Sağlık alanında ülkemiz güzel atılımlar yaptı. Bu, sağlık teşkilatının anlayış değişikliğiyle ve vatandaşlarımızdaki bilinçlenmeyle gerçekleşti. Sağlık hizmetlerini, öncelikle ambulans şoförlerimizle ve paramedik görevli arkadaşlarımızla yürütüyoruz. İhtiyaç duyan insanların sizin bir yakınınız olduğunu hissederek hizmetlerinizi yürütmelisiniz. Verilen imkanları daha iyi kullanmalısınız. Hep beraber sağlık hizmetlerini zirveye taşıyacağız.''

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da toplumun huzur ve refahını, hayat standardını yükseltme noktasında çalıştıklarını anlattı.

İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin ise ilk ve acil yardımın hayatın ilklerinden ve olamazsa olmazlarından olduğunu belirterek, 2018 yılında kent içinde yüzde 94,5'ine ilk 10 dakikada, kırsalda ise yüzde 92,8'ine ilk 30 dakikada olmak üzere 19 bin 63 vakaya ulaştıklarını bildirdi.

İl Müftüsü Necati Akkuş tarafından yapılan duanın ardından Şentürk ve beraberindekiler, ambulansların teslimini gerçekleştirdi.

Şentürk daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünce Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi koordinasyonunda eğitimlerin yaygınlaştırılarak, halkın ve öğrencilerin afet farkındalığının ve bilincinin oluşturulması amacıyla kurulan Afet ve Acil Durum Simülasyon Tırı'nda incelemede bulundu.

Anahtar Kelimeler:

ambulans umke saglik bakanligi

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