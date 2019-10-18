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Bilek güreşinde dünya ikincisi Gamze'nin doktorluk hayali de gerçek oluyor
Samsun’da yaşayan, 3 yıl önce katıldığı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Gamze Çınar (20), ikinci denemesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanıp, hayaline kavuştu. Bu yıl 2'nci sınıfta öğrenim gören Gamze Çınar'ın yeni hedefi, ise yarım kalan dünya şampiyonluğu hayalini gerçekleştirmek
Bilek güreşinde dünya ikincisi Gamze'nin doktorluk hayali de gerçek oluyor
18 Ekim 2019 - DHA
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Samsun'da yaşayan 20 yaşındaki Gamze Çınar, 2016 yılında katıldığı 38'inci Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda '18 yaş altı 50 kilo' kategorisinde sağ bilekte dünya ikincisi oldu. O dönem lisede okuyan ve okul birincisi olan Çınar, hayali olan doktorluk mesleği için üniversiteye giriş sınavına girdi, ancak tıp fakültesini kazanamadı. Geçen yıl tekrar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Çınar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanıp, hayaline kavuştu.

'ÇOK MUTLUYUM'

Üniversite 2'inci sınıfta okuyan Çınar, tıp fakültesini kazanmak için azimle ve sabırla çalıştığını, başardığı için de çok mutlu olduğunu söyledi. Bir yandan da yarım kalan dünya şampiyonluğu hayali için sıkı antrenman yaptığını belirten Gamze Çınar, "İlk uluslararası müsabakamda dünya ikincisi oldum. Lise son sınıfta tıp fakültesi hayali kurmaya başladım. Bu çoğu insan için bir hayal, benim için de öyleydi. İlk sınavımda zaten kazanamadım. Ama bu beni daha fazla hırslandırdı ve daha istekli oldum. Bir yıl tekrar sınava hazırlandım ve tıp fakültesini kazandım.  Hem sporu, hem de akademik başarıyı bir arada götürmek zaman zaman tabi insanı zorluyor. Yoğunlaştığı dönemlerde birine daha fazla zaman ayırıyorsunuz. Doğru planlama ile her şeyi yapabilirsiniz" dedi.

'ŞİMDİ HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'

Tıp fakültesinde öğrenim görmenin, bilek güreşi sporunu yapmaya göre daha zor olduğunu ifade eden Çınar, "En'lerin toplandığı bir bölümü okuyorum. Çok kişinin sınıfta kaldığı bir fakülte. Bir yandan da bilek güreşi sporuna devam ediyorum. Bilek güreşine genetik yatkınlığı olan insanlar bu sporda daha avantajlı. Çok fazla emek vermelerine gerek kalmıyor da diyebiliriz. Haftada 3 gün iki saat antrenman yapıyorum. Onun dışında okul hızla devam ediyor, sürekli ders çalışıyorum. Bilek güreşi ile ilgili yarım kalmış bir hayalim var. Artık dünya şampiyonu olmanın zamanı geldi. Türk Bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. İnşallah 2020 için Türkiye Şampiyonası, ardından Avrupa Şampiyonası sonrasında da Dünya Şampiyonası için çalışıyorum” diye konuştu.

'SPOR HERKESİN HAYATINDA YER EDİNMELİ'

Üniversite sınavlarına hazırlıkta sporun kendisinde olumlu açıdan etkin rol oynadığını kaydeden Çınar, "Türkiye’de özellikle üniversite sınavına hazırlanma sürecinde insanlar genelde kendilerine hayattan soyutlayıp sınava yoğunlaşıyor. Ne yazık ki sınava ilk hazırlandığımda ben de yaptım bu hatayı. Çok yanlış bir şey, mental yorgunluğunu atabilmeniz için fiziksel aktivitelere yoğunlaşmanız gerekiyor. Bu anlamda spor herkesin hayatında yer edinmeli. Her sporda olduğu gibi bir bayansan bayanlarla yarışıyorsun. Bu erkek sporu, bu bayan sporu diye bir ayrım, 21’inci yüzyılda artık yapılmamalı. Bu sporun hiçbir zorluğunun olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'O ZORU BAŞARMIŞ BİR FAKÜLTE ÖĞRENCİSİ'

Antrenörü Özgür Arlı, Gamze Çınar’ın zoru başarmış bir tıp fakültesi öğrencisi olduğunu söyleyerek "Gamze, hem performans sporu yapıp, hem de tıp fakültesini kazandı, bu çok zor bir şey. Bir öğrenci hem spor yapıp, hem derslerine çalışabilir. Sporuna da aktif bir şekilde devam edip, üniversitesini de güzel bir şekilde okuyor. Gamze, en kötü olduğu zamanda bile katıldığı müsabakalarda madalyasız olmadı. İnşallah bu defa dünya şampiyonu olacak. Gamze inşallah hayallerini gerçekleştirecek” dedi.

Anahtar Kelimeler:

ondokuz mayis universitesi tip fakultesi gamze cinar

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