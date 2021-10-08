Bilim dünyası aşı gelişim süreçlerini BioExpo'da tartıştı

Yaşam bilimleri alanında Türkiye'nin en büyük buluşması olan BioExpo bu yıl 7-8 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlendi. TİTCK, TÜSEB ve TÜBİTAK'ın kurumsal katkıları, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalının bilimsel işbirliği ile İstanbul Lütfi Kırdar'da gerçekleşen BioExpo'da bu sene aşı konuşuldu.

Akademisyenlerin yanı sıra lisans ve lisansüstü öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği Aşı Sempozyumu, sektördeki tüm paydaşların buluşma noktası oldu.

Aşı Sempozyumu kapsamında 7 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşen “Türkiye ve Dünyada Aşı Gelişim Süreçleri ve Regülasyonları” oturumundaki konuşmacılardan Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, aşı üretiminin gerçekten çok zor bir süreç olduğunu belirtti. Dereli “İçeriğinde yer alan antijen sayısına bağlı olarak aşı üretimi daha da karmaşık olabiliyor, sadece üretim süreci bile üç yıla kadar çıkabiliyor. Tüm üretim sürecinin yüzde 70'ine denk gelen kalite kontrol süreci, bazen bir aşıda yüzden fazla test yapılmasını gerekli kılıyor” dedi.

Yapılan teknoloji transferleri sayesinde Türkiye'nin aşı dolum kapasitesi, soğuk zincir takibi, soğuk oda, optik kontrol gibi yetkinliklerinin çok güçlü hale geldiğini belirten Dereli, ülkemizin yüksek nitelikli istihdama sahip olduğuna da vurgu yaptı.

AIFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, aşılamanın ekonomik çıktısına dikkat çekerek gelişmiş ülkelerde bir bireyin aşılanmasının ekonomiye 2 bin 900 dolar pozitif katkı sağladığını belirtti. Aşıların klinik araştırmaları konusunda gerçekleştirilen küresel işbirliklerine vurgu yapan Dereli, “Bu araştırmalar birçok farklı ülkede yürütülüyor. Türkiye'de de aynı şekilde birçok aşının klinik araştırmaları gerçekleşti. Bugün en yaygın uygulanan aşılardan biri için, üretimde kullanılan 280 içerik 19 farklı ülkeden elde ediliyor ve teknoloji transferi için yapılmış 214 küresel anlaşma bulunuyor. Bu küresel işbirlikleri sayesinde pandemi öncesi 3,5 milyar olan doz olan küresel aşı üretim kapasitesi, bu yıl sonunda 11 milyar doza ulaşmış olacak” dedi.

Aşı Sempozyumu'nun ikinci gününde, AIFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli ve Prof. Dr. Serhat Ünal'ın oturum başkanlığını yaptığı "Gelecekteki Küresel Salgınların Önlenmesinde Farklı Aşı (bağışıklama) Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi" adlı oturumda Oxford aşısını geliştiren, Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü ve Vaccitech Kurucu Ortağı Prof. Sarah Gilbert, Moderna Enfeksiyon Hastalıkları Terapötik Alan Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Dr. Jacqueline Miller, Janssen EMEA Gelişen Pazarlar Kıdemli Medikal Direktörü Dr. Jamie Oliver Vigueras ve Sinovac BioTech Tıbbi İşler Direktörü Dr. Yongjun Gao gibi önemli isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Prof. Dr. Serhat Ünal konuşmasında “Pandemi yüzünden çok zorlu günlerden geçiyoruz, tabii ki sayesinde çok şey öğrendik. Bilim sayesinde gayet etkili aşılar geliştirildi, bunu sadece 1 yılda yaptık ve etkili ve güvenli aşılara ulaştık, bugün de bu aşıları konuşmak için bir aradayız” dedi.

Oturumda, Oxford aşısını geliştiren, Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü ve Vaccitech Kurucu Ortağı Prof. Sarah Gilbert, Moderna Enfeksiyon Hastalıkları Terapötik Alan Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Dr. Jacqueline Miller, Janssen EMEA Gelişen Pazarlar Kıdemli Medikal Direktörü Dr. Jamie Oliver Vigueras ve Sinovac BioTech Tıbbi İşler Direktörü Dr. Yongjun Gao kendi deneyimlerini paylaştı.

