Bilim insanından 'İkinci Kovid-19 tanısında bulaştırıcılık incelenmeli' talebi

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, Hong Kong Üniversitesinden bilim insanları tarafından, genç bir erkeğin yaklaşık 4 ay içinde ikinci kez Kovid-19'a yakalandığını ve virüs üzerinde yapılan genetik incelemede söz konusu kişide bu sefer virüsün çok hafif ve farklı bir versiyonunun görüldüğünü ortaya koyan çalışmaya ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi sürecinde yürütülen çalışmalarda, Kovid-19 pozitif olan ve tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişilerin daha sonra tekrar hastalığa yakalanıp yakalanmadığının en çok merak edilen konulardan biri olduğunu dile getiren Şenol, "Bu çok iddialı bir çalışma. Çalışma, dünya literatüründe bir kişide ilk kez ikinci enfeksiyon kaydı olarak sunuldu." dedi.

Şenol, çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Araştırmaya konu olan genç bir kişi, Kovid-19 pozitif ve salgın sırasında da takibi yapılıyor. Ateş, öksürük gibi belirtileri bulunuyor ve sonrasında taburcu ediliyor. Tedavinin ardından tam 142 gün sonra bu kişiye, ülkeye girişinde sınırda PCR testi yapılıyor güvenlik tedbirleri kapsamında. Test pozitif bulunuyor. Daha önce kayıtlarda hastalığı geçirdiği ve iyileştiği göründüğü için boğazında bulunan virüsün kimlik tespiti yapılıyor. Üç ay içinde hastanın antikorlarının korumadığı ve yeniden enfeksiyon olduğu düşünülüyor ama daha sonra bakıldığında birinciden çok daha güçlü bir antikor cevabı görülüyor."

"İkinci kez enfeksiyon geçirenler bulaştırıcı mı?"

Prof. Dr. Şenol, "Tekrar enfeksiyon görülmesi öngördüğümüz bir şeydi. Çalışmayla bu ilk kez doğrulanmış olabilir." ifadesini kullandı.

Bu aşamadan sonra çalışmanın daha kapsamlı şekilde bilim insanlarınca tartışılması gerektiğini ifade eden Şenol, çalışmaların derinlemesine sürdürülmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: