Bilim insanları açıkladı: Bacak egzersizleri beyni olumlu etkiliyor

Milano Üniversitesi ve Pavia Üniversitesi tarafından yapılan ve sonuçları Frontiers in Neuroscience dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bacaklarını hareket ettirmeyen kişilerin beyninde sinir kök hücreleri azalıyor ve yeni sinir hücrelerinin oluşumu yavaşlıyor.
Bacakları çalıştıran egzersizler ise yeni sinir hücrelerinin oluşumuna katkıda bulunuyor.
Araştırmacılar, laboratuar fareleri üzerinde yaptıkları incelemelerde, 28 gün boyunca bacaklarını hareket ettirmeyen farelerin beyinlerinde sinir kök hücrelerinin yüzde 70 oranında azaldığını ve yeni sinir hücrelerinin oluşumunun yavaşladığını tespit etti.
İtalyan haber ajansı Ansa'ya konuşan araştırmacılardan Daniele Bottai, "Farelerin arka bacaklarını hareket ettirmemesinin, beyin sağlığı için kritik önemde olan subventriküler bölgede yeni sinir hücrelerinin oluşumu sürecini nasıl etkilediğini analiz ettik" dedi.
Bottai, beynin bu bölgesinin, sinir kök hücrelerinin yeni sinir hücrelerine dönüştüğü alan olduğunu ve bu yüzden sağlıklı bir beyin yapısı için kilit önemde olduğunu vurguladı.
Bottai, araştırmada elde ettikleri bulguların tekerlekli sandalye kullananlar ve uzaya giden astronotlar gibi bacak hareketliliği kısıtlı kişilerin beyin sağlığını korumaya yönelik önleyici tedavilerin geliştirilmesine katkıda bulunabileceğini belirtti.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|31/05-01/06
|IV.Nadir Nörolojik Hastalıklar Sempozyumu ve Nörogenetik Kursu
|NÖROLOJİ
|İSTA
|31/05-01/06
|Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 1.dönem
|KADIN...
|İSTA
|31/05-02/06
|FETAL TIP PRENATAL TANI SEMPOZYUMU
|KADIN...
|ANKA
|03/06-09/06
|Tıpta Bütüncül Yaklaşımlar Ulusal Kongresi
|TIP EĞİTİMİ
|ANTA
|21/06-23/06
|4. Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Kongresi
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|İSTA
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|4. Ürojinekoloji'de Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
|ÜROLOJİ
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