Bilim insanları açıkladı: Covid-19 erkekler için neden daha yüksek risk teşkil ediyor?

Salgının başlarında, risk grubu içerisinde olan kişilerin yaşlılar, bağışıklığı zayıf olanlar ve altta yatan birtakım sağlık sorunlarına sahip olanlar olduğu açıklanmıştı. Pandemi geliştikçe, bu gruba erkekler ve obez insanlar da dahil oldu. Uzmanlar, erkeklerin kadınlara oranla daha yüksek ölüm riskine sahip olduğunu söylüyor.

Son zamanlarda yapılan yeni bir çalışmada, yaşlılarda ve erkeklerde tespit edilen belirli faktörlerin daha zayıf bir bağışıklık sistemine yol açabileceği ve bu durumun vücudun SARS-CoV-2 enfeksiyonuyla savaşmasını zorlaştırabileceği öne sürüldü. Araştırmacılar, bu hastalar arasında yoğun bakım tedavisinin ve ölüm oranlarının neden yüksek olduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, test sonucu pozitif çıkan 430 ve negatif çıkan 54 kişinin burun sürüntülerini inceledi. Ekip, antiviral ve immün tepkileri hastanın enfeksiyon durumu, yaş, cinsiyet ve viral yüke göre analiz etti. Çalışma sonucunda, immün hücre bileşimi ve işlevi viral yüklere göre değişiklik gösterdi ve erkeklerde ve yaşlılarda disfonksiyonel bir antiviral yanıt verdiği görüldü. Uzmanlar, çalışma bulgularının Covid-19 tedavilerinin geliştirilmesinde oldukça önemli olduğunu belirtti.

Erkeklerin ve yaşlıların bağışıklık sistemi interferonlara oldukça duyarlı

“İnterferonlar, vücut hücrelerinin çoğunluğunca sentezlenen ve bakterilere, parazitlere, virüslere ve urlara karşı etki gösteren proteinler” olarak bilinir. Bilim insanları, virüsle mücadele interferonların hastalığın seyrini değiştirmede etkili olabileceğini vurguluyor. Araştırmacılar bu çalışmada, interferona duyarlı genlerin erkek ve yaşlı hastalarda daha belirgin olduğunu tespit etti. Ek olarak, erkekler kadınlara göre daha düşük seviyede B hücresine özgü antiviral yüke sahip.

Son olarak araştırmacılar bu çalışmada, her popülasyonun bağışıklık sistemindeki farklılıkların virüsle mücadelede değişik tepkilere yol açabileceğini ortaya koydu.

