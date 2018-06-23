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Bilim insanları atların insanların ruh halini anlayabildiğini kanıtladılar
Bilim insanları, yaptıkları araştırmalarda atların insanların seslerinden ve yüz ifadelerinden ruh halini anlayabildiklerini açıkladılar.
Bilim insanları atların insanların ruh halini anlayabildiğini kanıtladılar
23 Haziran 2018 -
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Psikologlar, atların insanların nasıl hissettiklerini anlamak için yüz ifadeleri ve ses tonlarının bir kombinasyonunu kullandıklarını ve hatta daha önce görmediği yabancıları bile anlayabileceklerini söylüyorlar. İnsanların en eski dostlarından biri olan atların aslında köpeklerden farksız olduğu belirtildi.

Araştırmacılara göre atlar, en son bulgulara paralel olarak eğitimlerinde değişiklikler yapılırsa, insan duygusal zekası açısından köpekleri bile yakalayabilirler. Duygu gibi sosyal sinyallerin tanınmasının, atların insanlarla nasıl yaşadığı ve etkileştiği konusunda önemli bir rol oynadığı gözlemlenmiştir. Tokyo Üniversitesi'nden araştırmacı Profesör Takimot, “Çalışmamız, insanların ve refakatçi hayvanların ilişkilerimizi derinleştirmek için nasıl duygusal sinyaller gönderip aldıklarını anlamalarına katkıda bulunabilir” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

arastirma psikoloji atlar ses tonu

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