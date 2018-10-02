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Bilim insanları az uykunun intihara teşvik ettiğini tespit etti
ABD'li bilim adamları, 13-19 yaş arasındaki gençlerde 6 saatten az gece uykusunun intihar düşüncesini üç kat arttırdığını tespit etti
Bilim insanları az uykunun intihara teşvik ettiğini tespit etti
02 Ekim 2018 - AA
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Sonuçları "JAMA Pediatrics" dergisinde yayımlanan çalışmada, Şubat 2007 ile Mayıs 2015 arasında yapılan Gençlerde Riskli Davranış Araştırması'nın verileri kullanıldı.

Çalışmada, katılımcıların gecede 8 saat veya daha fazla, 7 saat, 6 saat veya daha az uyuyanlar olmak üzere üç gruba ayrıldığı ve bu gruplarda çok riskli görülen davranışların değerlendirildiği belirtildi.

Araştırmada, 8 saat ve daha fazla uyuyanlarla kıyaslandığında gecede 6 saatten az uyuyan gençlerde intiharı düşünme, planlama veya intihar teşebbüsünde bulunma gibi riskli davranışların 3 kat fazla görüldüğü tespit edildi. Yine bu grupta tedaviyle sonuçlanan intihar teşebbüsü olasılığının 4 katına çıktığı gözlendi.

Araştırmada alkollü direksiyona geçme, alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımı, saldırganlık gibi riskli davranışlar da incelendi.

Gençlerde Riskli Davranış Araştırması'nın, lise öğrencilerinin yüzde 70'inden fazlasının gecede 8 saatten az uyuduğunu ortaya koyduğuna da işaret edildi.

Anahtar Kelimeler:

uyku riskli davranis arastirmasi

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