Bilim insanları az uykunun intihara teşvik ettiğini tespit etti

Sonuçları "JAMA Pediatrics" dergisinde yayımlanan çalışmada, Şubat 2007 ile Mayıs 2015 arasında yapılan Gençlerde Riskli Davranış Araştırması'nın verileri kullanıldı.

Çalışmada, katılımcıların gecede 8 saat veya daha fazla, 7 saat, 6 saat veya daha az uyuyanlar olmak üzere üç gruba ayrıldığı ve bu gruplarda çok riskli görülen davranışların değerlendirildiği belirtildi.

Araştırmada, 8 saat ve daha fazla uyuyanlarla kıyaslandığında gecede 6 saatten az uyuyan gençlerde intiharı düşünme, planlama veya intihar teşebbüsünde bulunma gibi riskli davranışların 3 kat fazla görüldüğü tespit edildi. Yine bu grupta tedaviyle sonuçlanan intihar teşebbüsü olasılığının 4 katına çıktığı gözlendi.

Araştırmada alkollü direksiyona geçme, alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımı, saldırganlık gibi riskli davranışlar da incelendi.

Gençlerde Riskli Davranış Araştırması'nın, lise öğrencilerinin yüzde 70'inden fazlasının gecede 8 saatten az uyuduğunu ortaya koyduğuna da işaret edildi.